У Фицо отказываются от российского газа: у кого Словакия планирует покупать

Правительство Словакии, возглавляемое Робертом Фицо, планирует заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном о поставках природного газа сроком не менее чем на десять лет.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

По его словам, Словакия планирует диверсифицировать энергетические поставки и рассматривает Азербайджан в качестве надежного партнера.

Тараба отметил, что пока остается открытым вопрос о способе поставки азербайджанского газа в Центральную Европу. Вице-премьер-министр Словакии поделился, что стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме.

Именно поэтому ведутся переговоры с азербайджанской компанией SOCAR по долгосрочным поставкам газа. Еще в 2024 году Азербайджан начал поставлять газ в Словакию в рамках пилотного контракта.

Словакия до сих пор покупает энергоресурсы у России

Словакия остается одной из немногих стран Европы, до сих пор покупающих российские нефть и газ. Нефть страна получает по трубопроводу "Дружба", пролегающему по территории Украины.

Газ из России поступает в Словакию через газопровод "Турецкий поток".

Премьер-министр страны Роберта Фицо утверждал, что отказ от российских энергоносителей был бы слишком дорог для страны. Он угрожал, что подаст иск в Суд справедливости Европейского Союза через решение ЕС по поэтапному запрету импорта российского газа и нефти.

Следует отметить, что Европейский Союз Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.