Венгрия и Словакия объединят свои нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводу

Петер Сиярто с Денисой Саковой. Фото: x.com/FM_Szijjarto

Венгрия построит новый нефтепродуктопровод, чтобы соединить нефтеперерабатывающие заводы в Сазхаломбатте и столице Словакии Братиславе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Он рассказал, что подписал соглашение с министром экономики Словакии Денисой Саковой о строительстве 127-километрового трубопровода, который будет транспортироваться до 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и бензина ежегодно.

Сиярто отметил, что завершение работ запланировано на первую половину следующего года.

Венгерский министр уверен, что такое прямое сообщение лучше защитит Венгрию и Словакию от перебоев, вызванных войнами и энергетической политикой Брюсселя и шантажом со стороны Украины, не возобновляющей поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Напомним, венгерская нефтегазовая группа MOL начинает тестирование нефтепровода Adria, который может заменить поставки нефти вместо поврежденного трубопровода "Дружба".

Будапешт критиковал идею  поставки нефти по хорватскому маршруту, ссылаясь на высокую стоимость и технические ограничения.

Хорватия отвергла эти беспокойства, заявив, что пропускная способность достаточна для поставок как Венгрии, так и Словакии.

Более того, MOL и Slovnaft также ожидают позицию хорватских властей относительно того, позволят ли несанкционированные поставки российской сырой нефти, отвечающие всем международным нормам и санкциям.

Угрозы Украине из-за "Дружбы"

Представители Венгрии и Словакии выдвигали обвинения в адрес Украины относительно задержек в возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит   поставки нефти   "Дружбой" в его страну.

Автор:
Светлана Манько