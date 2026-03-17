Угорщина та Словаччина об’єднають свої нафтопереробні заводи трубопроводом

Угорщина побудує новий нафтопродуктопровід, щоб з'єднати нафтопереробні заводи у Сазхаломбатті та у столиці Словаччини Братиславі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він розповів, що підписав угоду з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою щодо будівництва 127-кілометрового трубопроводу, який транспортуватиме до 1,5 мільйона тонн дизельного палива та бензину щорічно.

Сіярто зауважив, що завершення робіт заплановано на першу половину наступного року.

Угорський міністр впевнений , що таке пряме сполучення краще захистить Угорщину та Словаччину від перебоїв, спричинених війнами та енергетичною політикою Брюсселя і шантажем з боку України, яка не відновлює поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Нагадаємо, угорська нафтогазова група MOL починає тестування нафтопроводу Adria, який потенційно може замінити поставки нафти замість пошкодженого трубопроводу "Дружба".

Будапешт критикував ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження.

Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.

Більше того, MOL та Slovnaft також чекають на позицію хорватської влади щодо того, чи дозволять несанкціоновані поставки російської сирої нафти, які відповідають усім міжнародним нормам та санкціям.

Погрози Україні через "Дружбу"

Представники Угорщини та Словаччини висували звинувачення на адресу України щодо затримок у відновленні транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.