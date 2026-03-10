Угорщина розпочинає тестування нафтопроводу, який може замінити "Дружбу": деталі маршруту

Угорська нафтогазова група MOL починає тестування нафтопроводу Adria, який потенційно може замінити поставки нафти замість пошкодженого трубопроводу "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба MOL.

Альтернативний маршрут

Зазначається, що відповідно до угоди між MOL Group та JANAF 11 березня розпочнеться довгострокова серія випробувань потужності трубопроводу Adria. Вона триватиме 10 місяців у три-чотири етапи, під час яких експерти перевірять транспортну продуктивність.

Сторони також зацікавлені в тому, як працюватиме весь логістичний ланцюг постачання хорватської сирої нафти.

"Тому, окрім оцінки пропускної здатності трубопроводу, серед іншого, досліджуватимуть пропускну здатність порту, можливості та швидкість розвантаження, а також можливості змішування сирої нафти", - зауважують у MOL.

У компанії додають, що на початкових етапах серії випробувань трубопровід не працюватиме на повну потужність.

До моніторингу процесу залучать міжнародну незалежну команду експертів: MOL запросить американських фахівців, а JANAF – німецьких.

У компанії наголосили, що масштабне тестування має допомогти зняти суперечки щодо реальної пропускної здатності нафтопроводу Adria.

Будапешт критикував ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження.

Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.

За різними заявами у Хорватії з 2023 року вона оцінювалася в 11-15 млн тонн нафти на рік, хоча фактичні обсяги транспортування через трубопровід поки що не перевищували 2,2 млн тонн.

Очікується, що після завершення тестової програми на початку 2027 року стане зрозумілим, чи може Adria повноцінно забезпечувати потреби Угорщини та Словаччини в транспортуванні нафти.

Більше того, MOL та Slovnaft також чекають на позицію JANAF та хорватської влади щодо того, чи дозволить JANAF несанкціоновані поставки російської сирої нафти, які відповідають усім міжнародним нормам та санкціям. Компанія вже надіслала хорватському партнеру дозволи угорської та словацької влади.

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив про готовність використовувати трубопровід Adria для постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Рішення спрямоване на заміну маршруту "Дружба", роботу якого було припинено 27 січня через пошкодження інфраструктури.

Прохання про допомогу

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід, адже країни шукають заміну нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова направили спільне звернення до уряду Хорватії.

Однак 17 лютого у Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

На проблеми сусідніх країн 18 лютого відреагувала Чехія, яка запропонувала Словаччині використання східного потоку трубопроводу "Дружба" у реверсному режимі для постачання незначних обсягів нафти.

Міністр економіки Чехії Карел Гавлічек заявив, що невеликі обсяги сировини можуть бути спрямовані до Словаччини негайно. Проте для забезпечення масштабних поставок потрібні технічні коригування. Окрім нафти, чеська сторона готова забезпечити постачання газу.

Погрози Україні через "Дружбу"

Представники Угорщини та Словаччини висували звинувачення на адресу України щодо затримок у відновленні транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.