Хорватія пропонує нафтопровід "Адрія" як альтернативу пошкодженій "Дружбі": що відомо

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив про готовність використовувати трубопровід "Адрія" для постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Рішення спрямоване на заміну маршруту "Дружба", роботу якого було припинено 27 січня через пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Хорватія тут як сусід, партнер і друг, щоб забезпечити енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економік як Угорщини, так і Словаччини", — заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

За технічними характеристиками, нафтопровід "Адрія" здатний транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік. Згідно з розрахунками хорватського уряду, цього обсягу достатньо для повного задоволення внутрішніх потреб нафтопереробних заводів Угорщини та Словаччини.

Наразі Європейська комісія проводить юридичну експертизу щодо можливості імпорту морської сирої нафти для подальшого транспортування цим маршрутом. Оператор трубопроводу вже повідомив про початок розвантаження партії неросійської нафти для потреб MOL Group. Згідно з погодженим графіком, до квітня 2026 року очікується прибуття ще семи танкерів із сировиною.

Переговори між Хорватією, країнами-імпортерами та представниками ЄС тривають для узгодження технічних та правових регламентів функціонування нового логістичного ланцюга.

Прохання про допомогу

16 лютого Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід, адже країни шукають заміну нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова направили спільне звернення до уряду Хорватії.

Однак 17 лютого у Хорватії не погодилися на прохання Угорщини й Словаччини транспортувати російську нафту через трубопровід Adria, доки маршрут нафтопроводом "Дружба", який проходить територією України, заблокований.

На проблеми сусідніх країн 18 лютого відреагувала Чехія, яка запропонувала Словаччині використання східного потоку трубопроводу "Дружба" у реверсному режимі для постачання незначних обсягів нафти.

Міністр економіки Чехії Карел Гавлічек заявив, що невеликі обсяги сировини можуть бути спрямовані до Словаччини негайно. Проте для забезпечення масштабних поставок потрібні технічні коригування. Окрім нафти, чеська сторона готова забезпечити постачання газу.

Погрози Україні через "Дружбу"

Представники Угорщини та Словаччини висували звинувачення на адресу України щодо затримок у відновленні транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччині Роберт Фіцо заявив, що може зупинити екстрене постачання електроенергії Україні, якщо Київ не відновить постачання нафти "Дружбою" до його країни.

Учора, 26 лютого, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори. На його думку, Зеленський, Брюссель та угорська опозиція координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд.

У свою чергу українське дипломатичне відомство спростувало заяви Угорщини про "політичні причини" блокування нафтопроводу "Дружба" та закликали Будапешт не перекручувати позиції України.