Хорватия предлагает нефтепровод "Адрия" как альтернативу поврежденной "Дружбе": что известно

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о готовности использовать трубопровод "Адрия" для поставки нефти в Венгрию и Словакию. Решение направлено на замену маршрута "Дружба", работа которого была приостановлена 27 января из-за повреждений инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Хорватия здесь как сосед, партнер и друг, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик как Венгрии, так и Словакии", - заявил премьер-министр Андрей Пленкович.

По техническим характеристикам нефтепровод "Адрия" способен транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год. Согласно расчетам хорватского правительства этого объема достаточно для полного удовлетворения внутренних потребностей нефтеперерабатывающих заводов Венгрии и Словакии.

В настоящее время Европейская комиссия проводит юридическую экспертизу о возможности импорта морской сырой нефти для дальнейшей транспортировки по этому маршруту. Оператор трубопровода уже сообщил о начале разгрузки партии нероссийской нефти для нужд MOL Group. Согласно согласованному графику, к апрелю 2026 года ожидается прибытие еще семи танкеров с сырьем.

Переговоры между Хорватией, странами-импортерами и представителями ЕС продолжаются для согласования технических и правовых регламентов функционирования новой логистической цепи.

Просьба о помощи

16 февраля Венгрия и Словакия обратились в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод, ведь страны ищут замену нефтепровода "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили совместное обращение в правительство Хорватии.

Однако 17 февраля в Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать российскую нефть через трубопровод Adria, пока маршрут по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины, заблокирован.

На проблемы соседних стран 18 февраля отреагировала Чехия, предложившая Словакии использование восточного потока трубопровода "Дружба" в реверсном режиме для поставки незначительных объемов нефти.

Министр экономики Чехии Карел Гавличек заявил, что небольшие объемы сырья могут быть направлены в Словакию немедленно. Однако для обеспечения масштабных поставок требуются технические корректировки. Кроме нефти, чешская сторона готова обеспечить поставки газа.

Угрозы Украине из-за "Дружбы"

Представители Венгрии и Словакии выдвигали обвинения в адрес Украины относительно задержек в возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти "Дружбой" в его страну.

Вчера, 26 февраля, премьер -министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину в вмешательстве в выборы. По его мнению, Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия для приведения к власти в Венгрии проукраинского правительства.

В свою очередь, украинское дипломатическое ведомство. опровергло заявления Венгрии о "политических причинах" блокирования нефтепровода "Дружба" и призвали Будапешт не извращать позиции Украины .