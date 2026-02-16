Венгрия просит Хорватию о транзите российской нефти: детали запроса

Венгрия обратилась в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод. Будапешт ищет замену нефтепровода "Дружба", транзит по которому через Украину пока невозможен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили совместное обращение к правительству Хорватии, говорится в заявлении Сийярто.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше освобождение от санкций дает возможность импортировать российскую нефть по морю в случае нарушенных поставок по трубопроводам", — отметил Сийярто.

Причиной остановки транзита по нефтепроводу "Дружба" стали масштабные повреждения украинской энергетической инфраструктуры, что сделало невозможным дальнейшую транспортировку сырья по этому маршруту. Венгрия, не имеющая выхода к морю, критически зависит от стабильности нефтяных потоков для обеспечения внутреннего рынка.

В настоящее время ключевым вопросом является пропускная способность Адриатического трубопровода. Ранее между Будапештом и Загребом уже возникали дискуссии о технических возможностях этой магистрали.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также часто участвовал в дебатах с соседней Хорватией по пропускной способности Адриатического трубопровода. Вопросы энергетической безопасности и дальнейшей стратегии закупок топлива станут темой встречи Виктора Орбана с запланированным в Будапеште государственным секретарем США Марко Рубио.

Справочно

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Трубопровод "Адрия" (или нефтепровод JANAF) – это международный нефтепровод, соединяющий хорватский терминал Омишаль на острове Крк с системами в Венгрии и других странах Центральной Европы. Он рассматривается как ключевая альтернатива поставкам нефти через трубопровод "Дружба".

Напомним, 12 февраля Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту в критической инфраструктуре группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области .