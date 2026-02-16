Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Венгрия просит Хорватию о транзите российской нефти: детали запроса

Адриатический трубопровод
Венгрия рассматривает Адриатический трубопровод как замену "Дружбе". Фото: janaf.hr

Венгрия обратилась в Хорватию с просьбой разрешить транспортировку российской сырой нефти через Адриатический трубопровод. Будапешт ищет замену нефтепровода "Дружба", транзит по которому через Украину пока невозможен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова направили совместное обращение к правительству Хорватии, говорится в заявлении Сийярто.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше освобождение от санкций дает возможность импортировать российскую нефть по морю в случае нарушенных поставок по трубопроводам", — отметил Сийярто.

Причиной остановки транзита по нефтепроводу "Дружба" стали масштабные повреждения украинской энергетической инфраструктуры, что сделало невозможным дальнейшую транспортировку сырья по этому маршруту. Венгрия, не имеющая выхода к морю, критически зависит от стабильности нефтяных потоков для обеспечения внутреннего рынка.

В настоящее время ключевым вопросом является пропускная способность Адриатического трубопровода. Ранее между Будапештом и Загребом уже возникали дискуссии о технических возможностях этой магистрали.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также часто участвовал в дебатах с соседней Хорватией по пропускной способности Адриатического трубопровода. Вопросы энергетической безопасности и дальнейшей стратегии закупок топлива станут темой встречи Виктора Орбана с запланированным в Будапеште государственным секретарем США Марко Рубио.

Справочно

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Трубопровод "Адрия" (или нефтепровод JANAF) – это международный нефтепровод, соединяющий хорватский терминал Омишаль на острове Крк с системами в Венгрии и других странах Центральной Европы. Он рассматривается как ключевая альтернатива поставкам нефти через трубопровод "Дружба".

Напомним, 12 февраля Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту в критической инфраструктуре группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области .

Автор:
Татьяна Ковальчук