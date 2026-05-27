НБУ выпустил памятные монеты, посвященные двум областям Украины: что на них изображено

Нацбанк выпустил две памятные монеты, посвященные Сумской и Черниговской областям / НБУ

Национальный банк Украины 26 мая ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен из общей тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященные Сумской и Черниговской областям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе напомнили, что Сумщина и Черниговщина одними из первых приняли на себя удар российских захватчиков в 2022 году.

О дизайне монет

Обе монеты имеют номинал 10 гривен. Они сделаны из сплава на базе цинка с никелевым покровом. Аверс монет такой же, как и у стандартной 10-гривневой монеты 2018 года выпуска.

На реверсе изображена стилизованная карта Украины с четко выделенными регионами, которым посвящены монеты.

Об обращении монет

Монеты - законные платежные средства на территории Украины. Постепенно НБУ будет распространять их через банки и инкассаторские компании. В обращение поступят по два миллиона штук каждой из монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленных роликах. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тысяч штук. Их можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Ранее НБУ ввел в обращение три новых оборотных памятных монеты номиналом 10 гривен, посвященные прифронтовым регионам - Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.

Автор:
Светлана Манько