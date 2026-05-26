Раде рекомендуют принять в целом закон о публичных закупках: что изменится для бизнеса

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №11520 "О публичных закупках".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Документ призван полностью перезагрузить систему государственных тендеров, адаптировать ее к европейским стандартам и открыть новые возможности для отечественных предпринимателей.

Главные изменения для украинского бизнеса

Законопроект №11520 существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и убирает устаревшую бюрократию.

Просмотр механизма разделения предмета закупки на лоты

Закон четко регулирует механизм разделения крупных закупок на лоты. Это не позволит большим игрокам забирать все заказы и откроет двери небольшим региональным компаниям для участия в масштабных тендерах.

Возможность предлагать свои решения (альтернативные тендерные предложения)

Впервые бизнес сможет представлять варианты своих решений (если это предусмотрено заказчиком). То есть, если у вас технологически лучшая или более выгодная альтернатива, вы сможете предложить ее на тендере.

Гибкие инструменты для продолжительного сотрудничества

Обновленные правила использования рамочных сделок и динамических систем закупок позволят компаниям планировать свою работу вперед, снабжая стандартизированными товарами без постоянного сбора пакетов документов с нуля.

Нормирование субподряда

Отношения с субподрядчиками и соисполнителями теперь четко урегулированы на уровне закона. Это делает работу в больших проектах безопасной и юридически защищенной для каждого участника цепочки.

Приближение к стандартам ЕС

Законопроект направлен на имплементацию Директивы 2014/24/EU. Публичные закупки являются частью первого, базового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

На кону $3,4 миллиарда от Всемирного банка

Принятие законопроекта №11520 является одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой поддержки от Всемирного банка в рамках Программы политики развития (DPO) на сумму 3,4 млрд. долларов США.

Эти средства поступят напрямую в общий фонд государственного бюджета. Они будут направлены на покрытие первоочередных социальных и гуманитарных расходов, что позволит поддерживать стабильность украинской экономики пока бизнес адаптируется к новым европейским правилам игры.