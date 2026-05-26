Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Раде рекомендуют принять в целом закон о публичных закупках: что изменится для бизнеса

Верховная Рада
Принятие нового закона откроет Украине доступ к траншу Всемирного банка

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №11520 "О публичных закупках".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Документ призван полностью перезагрузить систему государственных тендеров, адаптировать ее к европейским стандартам и открыть новые возможности для отечественных предпринимателей.

Главные изменения для украинского бизнеса

Законопроект №11520 существенно расширяет возможности для участия в закупках украинских компаний, особенно МСП, и убирает устаревшую бюрократию.

Просмотр механизма разделения предмета закупки на лоты

Закон четко регулирует механизм разделения крупных закупок на лоты. Это не позволит большим игрокам забирать все заказы и откроет двери небольшим региональным компаниям для участия в масштабных тендерах.

Возможность предлагать свои решения (альтернативные тендерные предложения)

Впервые бизнес сможет представлять варианты своих решений (если это предусмотрено заказчиком). То есть, если у вас технологически лучшая или более выгодная альтернатива, вы сможете предложить ее на тендере.

Гибкие инструменты для продолжительного сотрудничества

Обновленные правила использования рамочных сделок и динамических систем закупок позволят компаниям планировать свою работу вперед, снабжая стандартизированными товарами без постоянного сбора пакетов документов с нуля.

Нормирование субподряда

Отношения с субподрядчиками и соисполнителями теперь четко урегулированы на уровне закона. Это делает работу в больших проектах безопасной и юридически защищенной для каждого участника цепочки.

Приближение к стандартам ЕС

Законопроект направлен на имплементацию Директивы 2014/24/EU. Публичные закупки являются частью первого, базового кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

На кону $3,4 миллиарда от Всемирного банка

Принятие законопроекта №11520 является одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой поддержки от Всемирного банка в рамках Программы политики развития (DPO) на сумму 3,4 млрд. долларов США.

Эти средства поступят напрямую в общий фонд государственного бюджета. Они будут направлены на покрытие первоочередных социальных и гуманитарных расходов, что позволит поддерживать стабильность украинской экономики пока бизнес адаптируется к новым европейским правилам игры.

Автор:
Татьяна Бессараб