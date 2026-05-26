Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевстар" потратил 3,6 млрд грн на покупку солнечных электростанций во Львовской области

Киевстар приобрел шесть солнечных электростанций
Киевстар приобрел шесть солнечных электростанций / Depositphotos

Национальный мобильный оператор “Киевстар” приобрел шесть солнечных электростанций во Львовской области за 3,6 миллиарда гривен ($80,8 млн).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Благодаря этому соглашению оператор расширил свои энергетические активы на 105 МВт, чтобы самостоятельно обеспечивать свои потребности в электричестве и защититься от роста тарифов.

Отмечается, что соглашение стало очередным этапом стратегии "Киевстара" по развитию собственной генерации.

Компания начала формирование энергетического портфеля в декабре 2025 года, когда стала владельцем первой солнечной электростанции "Санвин 11" мощностью 13 МВт. С новыми активами общий объем "зеленой" генерации "Киевстар" вырос до 118 МВт, что позволяет производить объемы электроэнергии, эквивалентные около 30% текущего годового потребления компании.

Вся производимая электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины по рыночным правилам. Это позволит телеком-гиганту частично хеджировать финансовые риски в условиях нестабильных и восходящих тарифов на энергорынке.

Инвестиции в солнечную энергию помогут "Киевстару" работать более стабильно. Поскольку украинцы используют все больше мобильного интернета, оборудование компании нуждается в большем питании.

Собственные электростанции позволят оператору экономить и не переплачивать из-за постоянного удорожания электричества.

"Возобновляемая энергетика является одним из ключевых направлений инвестиционного портфеля "Киевстар", ведь она открывает возможности для дальнейшего использования "зеленой" электроэнергии в покрытии части энергопотребностей компании. Развитие собственной генерации - важная составляющая нашего долгосрочного видения, направленного на создание безопасной и технологически эффективной инфраструктуры", - отметил президент "Киевстара" Александр Комаров.

Напомним, в марте Антимонопольный комитет Украины предоставил "Киевстару" разрешение на приобретение шести солнечных электростанций во Львовской области. Разрешение АМКУ охватывает приобретение активов шести компаний: ООО "Энергоснаб-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновица Солар", "Энерджи Спейс" и "Терновица Солар Плюс".

Автор:
Татьяна Бессараб