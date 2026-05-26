"Киевстар" потратил 3,6 млрд грн на покупку солнечных электростанций во Львовской области

Национальный мобильный оператор “Киевстар” приобрел шесть солнечных электростанций во Львовской области за 3,6 миллиарда гривен ($80,8 млн).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Благодаря этому соглашению оператор расширил свои энергетические активы на 105 МВт, чтобы самостоятельно обеспечивать свои потребности в электричестве и защититься от роста тарифов.

Отмечается, что соглашение стало очередным этапом стратегии "Киевстара" по развитию собственной генерации.

Компания начала формирование энергетического портфеля в декабре 2025 года, когда стала владельцем первой солнечной электростанции "Санвин 11" мощностью 13 МВт. С новыми активами общий объем "зеленой" генерации "Киевстар" вырос до 118 МВт, что позволяет производить объемы электроэнергии, эквивалентные около 30% текущего годового потребления компании.

Вся производимая электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины по рыночным правилам. Это позволит телеком-гиганту частично хеджировать финансовые риски в условиях нестабильных и восходящих тарифов на энергорынке.

Инвестиции в солнечную энергию помогут "Киевстару" работать более стабильно. Поскольку украинцы используют все больше мобильного интернета, оборудование компании нуждается в большем питании.

Собственные электростанции позволят оператору экономить и не переплачивать из-за постоянного удорожания электричества.

"Возобновляемая энергетика является одним из ключевых направлений инвестиционного портфеля "Киевстар", ведь она открывает возможности для дальнейшего использования "зеленой" электроэнергии в покрытии части энергопотребностей компании. Развитие собственной генерации - важная составляющая нашего долгосрочного видения, направленного на создание безопасной и технологически эффективной инфраструктуры", - отметил президент "Киевстара" Александр Комаров.

Напомним, в марте Антимонопольный комитет Украины предоставил "Киевстару" разрешение на приобретение шести солнечных электростанций во Львовской области. Разрешение АМКУ охватывает приобретение активов шести компаний: ООО "Энергоснаб-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновица Солар", "Энерджи Спейс" и "Терновица Солар Плюс".