"Київстар" витратив 3,6 млрд грн на купівлю сонячних електростанцій на Львівщині

Національний мобільний оператор “Київстар” придбав шість сонячних електростанцій у Львівській області за 3,6 мільярда гривень ($80,8 млн).

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Завдяки цій угоді оператор розширив власні енергетичні активи на 105 МВт, щоб самостійно забезпечувати свої потреби в електриці та захиститися від зростання тарифів.

Зазначається, що угода стала черговим етапом стратегії "Київстару" з розбудови власної генерації.

Компанія розпочала формування енергетичного портфеля у грудні 2025 року, коли стала власником першої сонячної електростанції “Санвін 11” потужністю 13 МВт. З новими активами загальний обсяг “зеленої” генерації "Київстар" зріс до 118 МВт, що дозволяє виробляти обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% поточного річного споживання компанії.

Вся вироблена електроенергія надходитиме до об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України за ринковими правилами. Це дозволить телеком-гіганту частково хеджувати фінансові ризики в умовах нестабільних та висхідних тарифів на енергоринку.

Інвестиції в сонячну енергію допоможуть "Київстару" працювати стабільніше. Оскільки українці використовують дедалі більше мобільного інтернету, обладнання компанії потребує більше живлення.

Власні електростанції дозволять оператору економити та не переплачувати через постійне подорожчання електрики.

"Відновлювана енергетика є одним із ключових напрямів інвестиційного портфеля "Київстар", адже вона відкриває можливості для подальшого використання "зеленої" електроенергії у покритті частини енергопотреб компанії. Розвиток власної генерації — важлива складова нашого довгострокового бачення, спрямованого на створення безпечної та технологічно ефективної інфраструктури", — прокоментував угоду президент "Київстару" Олександр Комаров.

Нагадаємо, в березні Антимонопольний комітет України надав “Київстару” дозвіл на придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області. Дозвіл АМКУ охоплює придбання активів шести компаній: ТОВ "Енергопостач-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновиця Солар", "Енерджі Спейс" та "Терновиця Солар Плюс".