"Київстар" запустив маркетплейс для бізнесу: що відомо

Компанія “Київстар” запустила маркетплейс для бізнесу - онлайн-платформу, яка об’єднує цифрові сервіси від партнерів і спрощує доступ підприємців до інструментів для продажів, маркетингу, клієнтського сервісу та управління персоналом.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Що відомо про маркетплейс

"Маркетплейс створений як зручний каталог перевірених інструментів, де кожен користувач може швидко знайти необхідний сервіс, порівняти кілька рішень і отримати ексклюзивні пропозиції від партнерів. Платформа орієнтована на підприємців, малий і середній бізнес, стартапи та компанії, що масштабуються і потребують інструментів для оптимізації процесів у продажах, маркетингу, клієнтському сервісі та HR", - йдеться в повідомленні.

У маркетплейсі кожен сервіс представлено у картках, де одразу можна побачити: назву продукту, основні функції, тарифи, інтеграції з іншими сервісами та приклади використання. Такий формат дозволяє швидко порівняти кілька рішень в одній категорії та обрати оптимальний варіант.

Окрім цього, платформа пропонує умови від партнерів - знижки, розширений тестовий період або додаткові функції.

Щоб підключитися до обраного сервісу, користувач заповнює вбудовану форму. Система автоматично передає заявку партнеру, забезпечуючи швидкий зворотний зв’язок і можливість оперативно почати роботу з продуктом.

Цей підхід робить маркетплейс інструментом для підприємців, стартапів та компаній, які хочуть швидко впроваджувати цифрові рішення у бізнес-процеси.

Стартові категорії та плани розвитку

На старті платформа пропонує дві основні категорії: CRM-системи та віртуальні АТС і телефонію.

У найближчих оновленнях "Київстар" планує розширити маркетплейс, додавши маркетингові сервіси, HR-платформи, конструктори чатботів, навчальні рішення та інші цифрові інструменти.

Запуск платформи має на меті зміцнити партнерську взаємодію та створити зручну точку входу для підприємців, які шукають цифрові продукти для масштабування бізнесу.

"Ми створили Маркетплейс, щоб надати бізнесу простий і зрозумілий спосіб вибрати цифрові інструменти в одному місці. Це рішення допоможе підприємцям зекономити час, а партнерам - отримати нових клієнтів. Ми продовжимо розвивати платформу, додаючи нові категорії та рішення", - зазначає Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар".

