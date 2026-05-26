Раді рекомендують прийняти в цілому закон про публічні закупівлі: що зміниться для бізнесу

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 11520 “Про публічні закупівлі”.

Документ покликаний повністю перезавантажити систему державних тендерів, адаптувати її до європейських стандартів та відкрити нові можливості для вітчизняних підприємців.

Головні зміни для українського бізнесу

Законопроєкт №11520 суттєво розширює можливості для участі у закупівлях українських компаній, особливо МСП, та прибирає застарілу бюрократію.

Перегляд механізму поділу предмета закупівлі на лоти

Закон чітко врегульовує механізм поділу великих закупівель на лоти. Це не дозволить великим гравцям забирати всі замовлення та відкриє двері невеликим регіональним компаніям для участі у масштабних тендерах.

Можливість пропонувати власні рішення (альтернативні тендерні пропозиції)

Вперше бізнес зможе подавати варіанти своїх рішень (якщо це передбачено замовником). Тобто, якщо ви маєте технологічно кращу або вигіднішу альтернативу, ви зможете запропонувати її на тендері.

Гнучкі інструменти для тривалої співпраці

Оновлені правила використання рамкових угод та динамічних систем закупівель дозволять компаніям планувати свою роботу наперед, постачаючи стандартизовані товари без постійного збору пакетів документів з нуля.

Унормування субпідряду

Взаємовідносини із субпідрядниками та співвиконавцями тепер чітко врегульовані на рівні закону. Це робить роботу у великих проєктах безпечною та юридично захищеною для кожного учасника ланцюжка.

Наближення до стандартів ЄС

Законопроєкт спрямований на імплементацію Директиви 2014/24/EU. Публічні закупівлі є частиною першого, базового кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

На кону $3,4 мільярда від Світового банку

Ухвалення законопроєкту №11520 є однією з ключових умов для отримання Україною фінансової підтримки від Світового банку в межах Програми політики розвитку (DPO) на суму 3,4 млрд доларів США.

Ці кошти надійдуть напряму до загального фонду державного бюджету. Вони будуть спрямовані на покриття першочергових соціальних та гуманітарних видатків, що дозволить підтримувати стабільність української економіки, поки бізнес адаптується до нових європейських правил гри.