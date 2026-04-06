Україна ризикує втратити $30 млрд міжнародного фінансування через невиконання маяків МВФ

7-8 квітня Верховна Рада розглядатиме законопроєкти, ухвалення яких є частиною зобов'язань за програмою Ukraine Facility з Європейським Союзом, програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом та програмою з підтримки політики розвитку Світового банку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на слова члена парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Мотовиловця, озвучені ним під час презентації щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility від консорціуму RRR4U.

"У нас невиконаних зобов'язань майже на 7,4 млрд євро … У нас критична ситуація з бюджетом … Щоб ви розуміли, навіть військові закони я поставив (в порядок денний для розгляду в парламенті — Ред.) всі на четвер 9 квітня", — повідомив народний депутат.

Як Україна втрачає гроші

У 2026 році Україні потрібно $52 млрд зовнішнього фінансування, і доступ до більшості цих коштів напряму залежить від співпраці з МВФ — саме вона відкриває фінансування ЄС та інших партнерів. Якщо зобов’язання виконуються, потреба повністю покривається. Якщо ні, — фінансовий ланцюг розривається: дефіцит перевищує $30 млрд, і коштів вистачить лише до травня, а у кращому сценарії, якщо депутати нарешті почнуть голосувати закони Ukraine Facility — до середини літа, йдеться в аналітичному прогнозі RRR4U.

Наразі Верховна Рада не ухвалила жодного з чотирьох законів, необхідних для отримання коштів у сумі $3,35 млрд від Світового Банку.

Нова програма МВФ на $8,1 млрд почалась з невиконання структурних маяків. Також не виконано важливі зобов’язання, які уряд та МВФ зафіксували в тексті Меморандуму. Йдеться про широкий спектр кроків передусім в фінансовій та фіскальній політиці.

Невиконані індикатори Плану України в рамках програми Ukraine Facility продовжують накопичуватися, що створює ризики втрати значних обсягів фінансової підтримки ЄС і уповільнює реалізацію ключових реформ. За підсумками 2025 року Україна не виконала 14 індикаторів на загальну суму понад €3,9 млрд, причому найбільша їх частка припала на IV квартал — 10 індикаторів вартістю €2,5 млрд. Водночас у I кварталі 2026 року Україна виконала лише 1 індикатор, попри невиконання ще 7, сукупна вартість яких продовжує збільшувати обсяг потенційно втраченого фінансування.

Як Україна (не)виконує структурні маяки МВФ

Україна вже отримала перший транш за новою програмою МВФ — $1,5 млрд. До кінця березня Україна мала виконати три структурні маяки, передбачені програмою МВФ, — всі вони не виконані вчасно.

Не виконано маяк “Посилення процесу номінації членів наглядових рад держбанків”, хоча термін був до кінця лютого.

Маяк “Призначення голови Державної митної служби” також не виконано.

До кінця березня не виконано маяк “Ухвалення податкових змін” — йдеться про законопроєкт(и) щодо скасування пільги зі сплати ПДВ на спрощенці, оподаткування доходів від цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до €150, подовження дії військового збору. Уряд вирішив подати чотири законопроєкти про зміни, а не один великий законопроєкт. Всі, окрім ПДВ для ФОПів, схвалено 30 березня і внесено до парламенту.

Як Україна (не)виконує зобов’язання перед МВФ

Україна дотримується зобов’язання не запроваджувати додаткові валютні та імпортні обмеження.

Уряд вчасно затвердив Порядок розроблення, моніторингу та оцінки стратегій, які є основою для формування пропозицій щодо публічних інвестицій.

До кінця лютого 2026 року уряд мав ухвалити КРІ для голови Державної митної служби, але цього не сталось. Законопроєкт про це було ухвалено за основу ще в грудні 2025 року і далі по ньому руху не було.

Уряд не подав до парламенту законопроєкт для покращення інтеграції управління публічними інвестиціями до середньострокового бюджетного планування та управління фіскальними ризиками, зокрема щодо.

Уряд поки що не подав до парламенту законопроєкт про зміни в підходах до управління в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (мав до кінця березня), а також законопроєкт про Зміни у сек’юритизації та іпотечних облігаціях.

Мінфін мав встигнути в березні оприлюднити звіт про стан реалізації Національної стратегії доходів. Станом на 5 квітня відповідний звіт відсутній на сторінці Мінфіну.

В парламенті досі відсутній законопроєкт про створення правових засад для впровадження вертикально інтегрованої інфраструктури ринків (мав бути схвалений до кінця лютого 2026 року, однак НКЦПФР до 27 березня збирала пропозиції до проєкту Закону "Про інфраструктуру фінансових ринків".

Поки що уряд не скасував постанову КМУ №1441 для відновлення незалежної оцінки наглядових рад (термін був до кінця березня).

Не виконано обіцянку заповнити вакантні посади в Раді Національного банку України до кінця березня 2026 року.

До кінця березня необхідно також було призначити міжнародно визнаного фінансового радника для підготовки до продажу Сенс Банку та Укргазбанку. 31 березня Міністерство фінансів повідомило про оголошення конкурсу з відбору радника. Тож зобов’язання перед МВФ наразі не виконано.

Чому важливо відслідковувати виконання зобов’язань? Визначені в програмі зобов’язання доповнюють структурні маяки для цілісного підходу до реформ. Як показує досвід попередньої програми: зобов’язання, які не виконуються, можуть стати структурними маяками при перегляді програми співробітництва з МВФ.

Нагадаємо, раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі $8,1 млрд і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

В кінці березня голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев під час виступу в парламенті заявив, що Україна перебуває на межі фінансової катастрофи і може повторити долю Української народної республіки (УНР).

Видання Bloomberg писало, що Україна ризикує залишитися без грошей на ведення війни проти Росії вже протягом двох місяців, оскільки під питанням надання фінансової допомоги від ключових західних донорів країни.