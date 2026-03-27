Україна може залишитися без грошей на війну вже у червні – Bloomberg

Україна ризикує залишитися без грошей на ведення війни проти Росії вже протягом двох місяців, оскільки під питанням надання фінансової допомоги від ключових західних донорів країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Вистачає коштів лише до червня

За оцінками як українських, так і іноземних чиновників, які говорили на умовах анонімності, у Києва наразі вистачає коштів лише на покриття витрат до червня.

Україні цього року на закупівлю американської зброї потрібно 15 мільярдів доларів. Загалом у 2026 році країні знадобиться 52 мільярди доларів іноземної допомоги.

Натомість Росія збільшує свої доходи від зростання світових цін на нафту, спричиненого війною в Ірані. Цей конфлікт також поглинає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа, відкладаючи на другий план дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди в Україні.

Проблеми з к фінансуванням

Україна розраховувала на отримання фінансування від Європейського Союзу вже у квітні у рамках погодженого кредиту у розмірі 90 млрд євро протягом 2026-2027 років.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме надання позик, доки Україна не відновить транзит російської нафти через свою територію трубопроводом "Дружба", який був пошкоджений внаслідок удару РФ.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня так і не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Тому доля позики, ймовірно, залишатиметься невизначеною принаймні до загальних виборів в Угорщині 12 квітня.

Київ також намагається виконати зобов'язання за останньою кредитною програмою з Міжнародним валютним фондом на 8,1 мільярда доларів.

Раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

Якщо нинішня фінансова криза збережеться, Україна може зіткнутися з "фінансовою трагедією" вже у квітні, заявляв Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.