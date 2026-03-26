"Краху не буде": Зеленський заявив, що ЄС знайде альтернативу кредиту на 90 млрд євро, який заблокувала Угорщина

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це президент заявив в інтерв’ю Le Monde.

Він нагадав, що у грудні 2025 року всі держави-члени ЄС, зокрема Угорщина, погодили відповідний кредит у розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років для України. Водночас Будапешт та ще кілька країн не мали брати участі у фінансуванні позики.

"Альтернатива цьому кроку – це питання сьогодні до Європейського Союзу", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат.

"Якщо не розблокують, ми сподіваємося на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована. Буде недофінансоване виробництво дронів – далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3", - зауважив президент.

Він додав, що відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.

"Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", - переконаний Зеленський.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти. 

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Автор:
Світлана Манько