Кредит на 90 млрд євро для України: ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини та Словаччини

Європейський Союз готовий направити Україні кредит у вигляді двосторонніх позик, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати надання обіцяних €90 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politicoіз посиланням на європейських дипломатів.

Лідери ЄС все ж зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня в надії переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його словацького колегу Роберта Фіцо стримати свою обіцянку схвалити кредит, який повинен забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні.

Будапешт або будь-яка інша столиця ЄС може заблокувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, незважаючи на те, що вже погодилася на нього в грудні, оскільки один із законопроектів, який повинен бути схвалений до виплати коштів, вимагає схвалення всіх країн-членів.

У грудні 2025 року всі держави-члени ЄС, зокрема Угорщина, погодили відповідний кредит у розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років для України. Водночас Будапешт та ще кілька країн не мали брати участі у фінансуванні позики.

Але якщо Угорщина та Словаччина знову заблокують рішення, то країни Балтії та Північної Європи мають намір виділити Україні близько €30 млрд. у вигляді двосторонніх кредитів. Такий формат не вимагатиме одноголосного схвалення всіх держав-членів ЄС і дозволить Україні «протриматися на плаву» хоча б першу половину року, пояснили два джерела видання.

Крім того, Нідерланди вже зарезервували €3,5 млрд щорічної прямої підтримки України до 2029 року, додали співрозмовники Politico.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс пообіцяв, що ЄС виконає зобов'язання щодо фінансування, незважаючи на позицію Будапешта.

Угорщина заблокувала кредит Україні

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України.