Мінрозвитку обрало перевізників для міжобласних автобусних маршрутів

Міністерство розвитку громад та територій визначило 47 автомобільних перевізників, які отримають право обслуговувати 65 міжобласних автобусних маршрутів загального користування. Переможців обрали за результатами чергового конкурсу на міжобласні перевезення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Загалом на конкурс було винесено 200 маршрутів із більшості регіонів України. Перевізники подали 119 конкурсних пропозицій.

Серед маршрутів, на яких визначено перевізників-переможців:

Київ – Одеса;

Київ – Харків;

Київ – Вінниця;

Київ – Тернопіль;

Київ – Хмельницький;

Львів – Одеса;

Луцьк – Львів;

Миколаїв – Одеса;

Вознесенськ – Одеса;

Ізмаїл – Київ;

Бориспіль – Київ – Львів;

Бориспіль – Київ – Одеса;

Бориспіль – Київ – Ужгород.

Переможці конкурсу отримають право на обслуговування маршрутів відповідно до вимог законодавства та умов конкурсу.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначив, що міністерство продовжує реформу міжобласних автобусних перевезень і створює прозорі правила доступу до ринку.

"Завдяки цифровізації конкурсних процедур перевізники можуть подавати документи онлайн, а держава – оперативно забезпечувати визначення перевізників для маршрутів, які є важливими для мобільності людей", — сказав Деркач.

Цього року Мінрозвитку оголосило найбільший конкурс на обслуговування міжобласних автобусних маршрутів за новою цифровою процедурою. Документи подавали через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

Однією з ключових умов участі була наявність належно оформленого протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. У міністерстві зазначають, що це має підвищити безпеку пасажирських перевезень та якість транспортних послуг.

Загалом із моменту запровадження електронної процедури конкурсів переможців визначили для 155 міжобласних маршрутів. Наразі їх обслуговують 112 перевізників.

Для ринку автобусних перевезень це означає поступовий перехід до більш прозорого розподілу маршрутів і цифрового оформлення процедур, які раніше були менш зручними для перевізників та повільнішими для держави.

Нагадаємо, у грудні Мінрозвитку оголосило конкурс для визначення перевізників на 31 міжобласний автобусний маршрут. Майже всі запропоновані напрямки пролягали через прифронтові регіони, де через воєнні дії суттєво змінилися потреби громадян у перевезеннях та їхня мобільність.