В Україні стартувала видача цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути

авто, автобуси
Українці частіше купують вживані автобуси / Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Укртрансбезпекою розпочали видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Ініціатива є частиною реформи внутрішніх перевезень, спрямованої на спрощення роботи перевізників і підвищення прозорості ринку.

Перші електронні дозволи вже отримують близько 40 перевізників, які перемогли у конкурсі 16 березня. Загалом йдеться про 37 маршрутів між різними регіонами України. Оформлення здійснюється через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем.

Як зазначив заступник міністра Сергій Деркач, перехід до цифрового формату дозволяє суттєво скоротити строки оформлення документів — від конкурсу до отримання дозволу минуло близько 10 днів. Це, за його словами, забезпечує бізнесу швидкий доступ до роботи, а державі — ефективніший контроль за ринком перевезень.

Відтепер перевізникам не потрібно отримувати паперові документи — достатньо електронного дозволу, витяг з якого має бути в автобусі. Кожен дозвіл містить QR-код для оперативної перевірки легальності маршруту, розкладу руху та інших даних. Також передбачена можливість онлайн-внесення змін без додаткової паперової бюрократії.

Цифровізація процесу покликана скоротити адміністративне навантаження, мінімізувати корупційні ризики та зробити ринок пасажирських перевезень більш відкритим і контрольованим.

Серед маршрутів, для яких уже оформлено дозволи, — Київ – Новодністровськ, Тернопіль – Східниця, Рівне – Нововолинськ, Суми – Київ, Миколаїв – Київ, Кам’янець-Подільський – Харків та інші.

Нагадаємо, у грудні Мінрозвитку оголосило конкурс для визначення перевізників на 31 міжобласний автобусний маршрут. Майже всі запропоновані напрямки пролягали через прифронтові регіони, де через воєнні дії суттєво змінилися потреби громадян у перевезеннях та їхня мобільність.

Автор:
Тетяна Гойденко