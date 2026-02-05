Запланована подія 2

Мінрозвитку оголосило конкурс на 83 міжобласні автобусні маршрути

автобуси
Мінрозвитку проводить цифровий конкурс / Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій України у березні 2026 року проведе черговий конкурс на міжобласні автобусні маршрути. Це вже третій конкурс, який проводиться електронно за новою цифровою процедурою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Цього разу на конкурс винесено 83 маршрути, що охоплюють майже всі області країни. Повний перелік маршрутів доступний на сайті Мінрозвитку.

Прийом заявок на участь у конкурсі вже відкрито через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем. Подати заявку можна до 20 лютого 2026 року включно.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 16 березня 2026 року об 11:00 у приміщенні Міністерства розвитку громад та територій.

Нагадаємо, у грудні Мінрозвитку оголосило конкурс для визначення перевізників на 31 міжобласний автобусний маршрут. Майже всі запропоновані напрямки пролягали через прифронтові регіони, де через воєнні дії суттєво змінилися потреби громадян у перевезеннях та їхня мобільність.

Автор:
Тетяна Гойденко