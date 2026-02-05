Минразвития объявило конкурс на 83 межобластных автобусных маршрута

Министерство развития общин и территорий Украины в марте 2026 проведет очередной конкурс на межобластные автобусные маршруты. Это уже третий конкурс, проводимый электронно по новой цифровой процедуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В этот раз на конкурс вынесено 83 маршрута, охватывающих почти все области страны. Полный список маршрутов доступен на сайте Минразвития.

Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт через онлайн кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем. Подать заявку можно до 20 февраля 2026 включительно.

Заседание конкурсного комитета состоится 16 марта 2026 в 11:00 в помещении Министерства развития общин и территорий.

Напомним, в декабре Минразвития объявило конкурс для определения перевозчиков на 31-й межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления пролегали через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.