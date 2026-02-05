Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минразвития объявило конкурс на 83 межобластных автобусных маршрута

автобусы
Минразвития проводит цифровой конкурс / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий Украины в марте 2026 проведет очередной конкурс на межобластные автобусные маршруты. Это уже третий конкурс, проводимый электронно по новой цифровой процедуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В этот раз на конкурс вынесено 83 маршрута, охватывающих почти все области страны. Полный список маршрутов доступен на сайте Минразвития.

Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт через онлайн кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем. Подать заявку можно до 20 февраля 2026 включительно.

Заседание конкурсного комитета состоится 16 марта 2026 в 11:00 в помещении Министерства развития общин и территорий.

Напомним, в декабре Минразвития объявило конкурс для определения перевозчиков на 31-й межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления пролегали через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.

Автор:
Татьяна Гойденко