В Украине стартовала выдача цифровых разрешений на межобластные автобусные маршруты

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Укртрансбезопасностью приступили к выдаче первых цифровых разрешений на межобластные автобусные маршруты.

Инициатива является частью реформы внутренних перевозок, направленной на упрощение работы перевозчиков и повышение прозрачности рынка.

Первые электронные разрешения уже получают около 40 перевозчиков, победивших в конкурсе 16 марта. В общей сложности речь идет о 37 маршрутах между разными регионами Украины. Оформление производится через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем.

Как отметил заместитель министра Сергей Деркач, переход к цифровому формату позволяет существенно сократить сроки оформления документов – от конкурса до получения разрешения прошло около 10 дней. Это, по его словам, обеспечивает бизнесу быстрый доступ к работе, а государству более эффективный контроль за рынком перевозок.

Теперь перевозчикам не нужно получать бумажные документы — достаточно электронного разрешения, выдержка из которого должна быть в автобусе. Каждое разрешение содержит QR-код для оперативной проверки легальности маршрута, расписания движения и других данных. Также предусмотрена возможность онлайн-внесения изменений без дополнительной бумажной бюрократии.

Цифровизация процесса призвана сократить административную нагрузку, минимизировать коррупционные риски и сделать рынок пассажирских перевозок более открытым и контролируемым.

Среди маршрутов, для которых уже оформлены разрешения, – Киев – Новоднестровск, Тернополь – Сходница, Ровно – Нововолынск, Сумы – Киев, Николаев – Киев, Каменец-Подольский – Харьков и другие.

Напомним, в декабре Минразвития объявило конкурс для определения перевозчиков на 31 межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления пролегали через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.