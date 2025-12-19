"Репараційний кредит": ЄС ухвалив рішення про допомогу Україні в 90 млрд євро

19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як пише Delo.ua, про це заявив очільник Європейської ради Антоніу Кошта.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки схвалено. Ми зобов'язалися, ми виконали", – поінформував він у Х.

Президент України Володимир Зеленський подякував всім лідерам Європейського Союзу за рішення.

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", - наголосив він.

Гроші не від заморожених активів РФ

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

"Фінансовий пакет для України готовий: Україна отримає безвідсоткову позику в розмірі 90 мільярдів євро, як я і пропонував. Це є чітким сигналом від Європи Путіну: ця війна не варта того. Ми будемо тримати російські активи замороженими, доки Росія не виплатить компенсацію Україні", — написав він в соцмережі X.

Угорщина, Словаччина та Чехія не будуть задіяні

Лідери Європейського Союзу у п’ятницю вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами, пише Reuters.

Опір цьому чинила Бельгія, де знаходиться основна частина російських активів.

"Ми залишаємо за собою право використовувати грошові надходження від російських активів, заморожених в ЄС, для фінансування позики. Це рішення ми знайшли спільно. А фінансування України після 2027 року буде частиною наступних обговорень довгострокового бюджету ЄС", — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ідея запозичень ЄС спочатку здавалася непрацездатною, оскільки вона вимагає одностайності, а дружній до Росії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти неї. Але Угорщина, Словаччина та Чеська Республіка погодилися дозволити реалізувати цю схему , якщо це не матиме фінансового впливу на них. Тому ці три країни не будуть брати участі у реалізації рішення щодо надання Україні 90 млрд євро кредиту.

Україна повинна буде повернути гроші після того, як Росія виплатить репарації

Лідери ЄС заявили, що російські активи в ЄС залишатимуться замороженими, доки Москва не виплатить Україні воєнні репарації. Якщо Москва зробить такий крок, Україна зможе використати ці гроші для погашення кредиту.

"Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, доки Росія не виплатить Україні репарації. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. І ми чітко даємо зрозуміти: якщо Росія не сплатить репарації, ми — у повній відповідності з міжнародним правом — використаємо заморожені російські активи для погашення кредиту", — наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомляє Politico, Антоніу Кошта також наголосив, що переговори щодо заморожених російських активів триватимуть.

"Ми доручили Єврокомісії продовжити роботу над кредитом на відшкодування збитків на основі заморожених російських активів", — заявив президент Європейської ради журналістам.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планувалося, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Лідери ЄС 12 грудня проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.