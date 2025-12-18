Зеленський розповів, як Україна витрачатиме кошти із заморожених активів РФ, якщо ЄС надасть "репараційний кредит"

Україна використовуватиме фінансування, отримане із заморожених активів РФ, на підтримку армії, військового виробництва та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США в разі продовження війни і на відбудову в разі припинення війни.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

На його думку, стабільне фінансування України стимулюватиме РФ до припинення війни.

Для Росії - це сигнал

"Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через заборону, санкційну, для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо у України буде стабільне фінансування, а у Росії буде зменшуватись фінансування, безумовно, я не порівнюю, це різні суми, але це не менше, то для Росії безумовно це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного треку", -наголосив Зеленський.

На питання журналістів, що робитиме Україна, якщо ЄС не погодиться використати заморожені російські кошти для підтримки України, президент відповів, що Україна буде в більш слабкій позиції.

"У Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо більш слабкішими і більш враженими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку", - наголосив Зеленський.

Куди підуть гроші

Президент підкреслив, що використання ЄС заморожених активів РФ для так званого "репараційного кредиту" для України залежить від політичної волі.

Зеленський сподівається, що рішення буде прийняте, адже без цього в Україні будуть дуже великі проблеми.

"Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно. Але якщо війна закінчиться,... то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову... А що стосується Сполучених Штатів Америки, окремо у них також є на території США менші гроші, 5 чи 5,5 млрд, але за них також треба боротися. І кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас", —резюмував президент.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

На саміті ЄС, який пройде 18 грудня, головним завданням лідерів блоку буде переконати Бельгію погодитися на надання Україні позики.

Лідери ЄС 12 грудня проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.