ЄС погрожує Бельгії ізоляцією, якщо вона не підтримає "репараційний кредит" для України

Євросоюз погрожує прем'єру Бельгії Барту де Веверу ігноруванням та ізоляцією, якщо він не погодиться на конфіскацію російських активів для так званого "репараційного кредиту" для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

На саміті ЄС, який пройде 18 грудня, головним завданням лідерів блоку буде переконати Бельгію погодитися на надання Україні позики.

За даними джерел видання, якщо Вевер продовжить блокувати план, висуваючи додаткові умови та вимоги, то опиниться в незручному і незвичайному становищі — буде "ізольований та ігнорований" так само, як премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

"Послання Бельгії полягає у тому, що якщо вона не приєднається до переговорів, її дипломати, міністри та лідери втратять свій голос за столом переговорів ЄС. Думка де Вевера щодо пропозицій ЄС запитуватись не буде. На його телефонні дзвінки не відповідатимуть. Чиновники відкладуть у бік побажання та побоювання Бельгії, пов'язані із довгостроковим бюджетом ЄС на 2028–2034 роки, що створить уряду серйозні проблеми", - пише Politico.

Наразі Бельгія відмовлялася видавати заморожені активи РФ, які зберігаються в депозитарії Euroclear, висуваючи свої вимоги щодо спільної юридичної відповідальності.

За словами дипломатів, посли ЄС прагнутимуть вирішити запити Бельгії, "шанси на успіх виглядають дуже високими".

Проте Єврокомісія не виключає і провалу проекту "репараційного кредиту" і тому вже запропонувала на цей випадок план Б: спільний борг, забезпечений бюджетом ЄС на наступні сім років.

Є й альтернативний варіант – ухвалити план "репараційного кредиту" кваліфікованою більшістю голосів, ігноруючи заперечення Бельгії. Але дипломати кажуть, що цей варіант серйозно не розглядається.

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв

Бельгія вимагає від Євросоюзу створити додатковий фінансовий резерв для захисту від можливих загроз з боку Росії щодо "репараційного кредиту" для України, повідомляє Politico.

Нова вимога Бельгії покликана надати Euroclear більше фінансових ресурсів для протидії можливій реакції Кремля. Резерв додавався б до фінансових гарантій, які країни ЄС надаватимуть щодо кредиту, щоб захистити Бельгію від необхідності виплачувати всю суму у разі, якщо Москва вимагатиме повернення своїх грошей

Бельгія також запропонувала збільшити гарантії для покриття потенційних судових спорів і врегулювань.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

План ЄС щодо використання заморожених російських активів також стикається з опором з боку Бельгії, де зберігається більшість коштів.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.