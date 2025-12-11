ЕС угрожает Бельгии изоляцией, если она не поддержит "репарационный кредит" для Украины

Евросоюз угрожает премьеру Бельгии Барту де Веверу игнорированием и изоляцией, если он не согласится на конфискацию российских активов для так называемого "репарационного кредита" для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

На саммите ЕС, который пройдет 18 декабря, главной задачей лидеров блока будет убедить Бельгию согласиться на предоставление Украине ссуды.

По данным источников, если Вевер продолжит блокировать план, выдвигая дополнительные условия и требования, то окажется в неудобном и необычном положении — будет "изолирован и игнорирован" так же, как премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Послание Бельгии состоит в том, что если она не присоединится к переговорам, ее дипломаты, министры и лидеры потеряют свой голос за столом переговоров ЕС. Мнение де Вевера о предложениях ЕС спрашивать не будет. На его телефонные звонки не будут отвечать. Чиновники отложат в сторону пожелания и опасения ЕС 2028-2034 годы, что создаст правительству серьезные проблемы", - пишет Politico.

В настоящее время Бельгия отказывалась выдавать замороженные активы РФ, хранящиеся в депозитарии Euroclear, выдвигая свои требования по общей юридической ответственности.

По словам дипломатов, послы ЕС будут стремиться решить запросы Бельгии, "шансы на успех выглядят очень высокими".

Однако Еврокомиссия не исключает и провала проекта "репарационного кредита" и потому уже предложила на этот случай план Б : общий долг, обеспеченный бюджетом ЕС на следующие семь лет.

Есть и альтернативный вариант – принять план "репарационного кредита" квалифицированным большинством голосов, игнорируя отрицание Бельгии. Но дипломаты говорят, что этот вариант всерьез не рассматривается.

Бельгия предлагает ЕС создать дополнительный финансовый резерв

Бельгия требует от Евросоюза создать дополнительный финансовый резерв для защиты от возможных угроз со стороны России по поводу "репарационного кредита" для Украины, сообщает Politico.

Новое требование Бельгии призвано предоставить Euroclear больше финансовых ресурсов для противодействия возможной реакции Кремля. Резерв прилагается к финансовым гарантиям, которые страны ЕС будут предоставлять по кредиту, чтобы защитить Бельгию от необходимости выплачивать всю сумму в случае, если Москва потребует возврата своих денег

Бельгия также предложила увеличить гарантии покрытия потенциальных судебных споров и урегулирований.

Бельгия заблокировала решение ЕС

План ЕС по использованию замороженных российских активов также сталкивается с сопротивлением со стороны Бельгии, где хранится большинство средств.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.