"Репарационный кредит": США призывают ЕС заблокировать передачу Украине замороженных активов РФ

США призвали страны Европейского Союза заблокировать выделение Украине так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg,

Вашингтон настаивает, что эти средства должны стать инструментом достижения мирного соглашения, а не для продолжения войны.

Американские чиновники полагают, что эти активы могут быть использованы для финансирования возглавляемых США послевоенных инвестиций.

Лидеры ключевых стран ЕС заявили, что использование российских активов – это их дело, а не США.

"Нет никакой возможности оставить собранные нами деньги США... Это тоже консенсус на европейском уровне. Эти деньги должны помочь Украине", - заявил вчера канцлер Германии Мерц.

Bloomberg пишет, что Европа находится под сильным давлением, чтобы отказаться от этих активов, ведь США в рамках так называемого мирного плана из 28 пунктов недавно обнародовали собственную идею использования этих денег для совместных инвестиций с Россией.

Бельгия заблокировала решение ЕС

План ЕС по использованию замороженных российских активов также сталкивается с сопротивлением со стороны Бельгии, где хранится большинство средств.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.