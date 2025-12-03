Китай прокомментировал идею ЕС по использованию замороженных активов РФ для Украины

Китай выступает против давления на Москву и считает, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины не будет способствовать урегулированию войны, называя ее российско-украинским конфликтом.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает "Укринформ".

Комментируя планы Еврокомиссии использовать замороженные российские активы в пользу Украины для так называемого "репарационного кредита", он подчеркнул, что Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, нарушающих международное право и не одобренных Совбезом ООН.

По мнению китайского дипломата, такие односторонние действия только усугубляют ситуацию.

Линь Цзянь считает, что всем вовлеченным в конфликт странам следует сосредоточить усилия на создании условий для политического урегулирования путем переговоров.

"Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот", - подчеркнул глава МИД Китая.

Бельгия заблокировала решение ЕС

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.