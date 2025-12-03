Китай прокоментував ідею ЄС щодо використання заморожених активів РФ для України

Китай виступає проти тиску на Москву і вважає, що використання заморожених російських активів для фінансування України не сприятиме врегулюванню війни, називаючи її російсько-українським конфліктом.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає "Укрінформ".

Коментуючи плани Єврокомісії використати заморожені російські активи на користь України для так званого "репараційного кредиту", він наголосив, що Китай послідовно виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не схвалені Радою безпеки ООН.

На думку китайського дипломата, такі односторонні дії лише ускладнюють ситуацію.

Лінь Цзянь вважає, що натомість усім залученим у конфлікт країнам варто зосередити зусилля на створенні умов для політичного врегулювання шляхом переговорів.

"Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки", - підкреслив очільник МЗС Китаю.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.