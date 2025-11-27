Euroclear попереджає ЄС про наслідки конфіскації заморожених російських активів для України

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів РФ, попередив ЄС про ризики їх використання для так званого "репараційного кредиту"на суму 140 млрд євро для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Видання отримало у розпорядження лист генеральної директорки Euroclear Валері Урбен до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Ради ЄС Антоніу Кошти.заморожен

Зазначається, що Euroclear попередив, що так званий "репараційний кредит" може зашкодити привабливості європейських фінансових ринків та інвестиційному клімату в Європі. Такий крок здатний насторожити інвесторів, а суверенні фонди та центральні банки, сприйматимуть цю ініціативу як конфіскацію резервів центрального банку, що підриває верховенство права".

Урбен наголосила, що примушення Euroclear інвестувати в "фінансування індивідуальних боргових інструментів з нульовою процентною ставкою" буде розглядатися Росією як конфіскація, що призведе до відповідних заходів і потенційних юридичних проблем, від яких Euroclear повинна бути захищена.

Тому механізм "репараційного кредиту" повинен включати гарантії для Euroclear, адже існують юридичні ризики".

Раніше Валері Урбен заявляла, що Euroclear буде позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи центрального банку Росії загальним обсягом 180 млрд євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Наступна зустріч на тему "репараційного кредиту" запланована на 18-19 грудня.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.