ЄС відклав рішення щодо використання заморожених активів Росії для "репараційного кредиту" Україні

Після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у комюніке за підсумками саміту.

Зазначається, що Європейська рада доручила Єврокомісії та Раді ЄС продовжити роботу над питанням використання російських активів для України й повернутися до нього на наступному засіданні.

"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії мають залишатися замороженими, доки вона не припинить агресивну війну проти України та не компенсує завдані збитки", - наголошується у документі.

Водночас Європейська рада зобов’язалася забезпечити нагальні фінансові потреби України у 2026–2027 роках, зокрема у сфері військової та оборонної підтримки.

Також Єврокомісія підготує варіанти фінансової підтримки, враховуючи оцінку потреб України.

Чому відклали

Європейський Союз відклав до грудня рішення про те, чи використовувати заморожені російські активи для так званого "репараційного кредиту" Україні на 140 мільярдів євро, пише Bloomberg.

Таке рішення ухвалили після того, як Бельгія, де перебуває більша частина активів, вимагала серйозніших гарантій того, що країна не нестиме відповідальності за ризики, пов'язані з цим кредитом, розповіли співрозмовники агентства.

Вони додали, що європейські лідери прагнуть досягти остаточної угоди щодо використання коштів до кінця року.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.