Іран заявив про закриття Ормузької протоки на тлі суперечки зі США

Іран заявив про повернення до “попереднього режиму контролю” над Ормузькою протокою на тлі загострення суперечки зі США щодо військово-морської блокади іранських портів. Це створює додаткову невизначеність щодо статусу одного з ключових світових енергетичних маршрутів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

У заяві оперативного командування іранських збройних сил Хатам Аль-Анбія дії США були охарактеризовані як «піратство». У Тегерані наголосили, що доти, доки Вашингтон не відновить, за їхніми словами, повну свободу судноплавства для іранських суден, протока залишатиметься під "суворим контролем".

Таким чином Іран фактично підтвердив збереження обмеженого режиму руху в Ормузькій протоці, попри заяви про її часткове відкриття для комерційного судноплавства. Суперечливі повідомлення сторін посилюють невизначеність навколо безпеки маршруту, через який до початку конфлікту транспортувалася значна частина світової нафти.

Ситуація розвивається на тлі взаємних заяв Тегерана і Вашингтона щодо режиму судноплавства та умов потенційних переговорів, зокрема у контексті ядерної програми Ірану.

Буквально вчора Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства на період дії режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем. Рішення може знизити напругу на енергетичних ринках, оскільки через цей маршрут проходить значна частка світових поставок нафти та скрапленого газу.

Водночас 13 квітня США розпочали блокаду всього морського судноплавства, як на вхід до іранських портів, так і на вихід з них.