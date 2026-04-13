США розпочинають повну морську блокаду Ірану та Ормузької протоки: затримуватимуть усі судна

Сили Центрального командування США 13 квітня о 17:00 за київським часом розпочнуть блокаду всього морського судноплавства, як на вхід до іранських портів, так і на вихід з них.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційному прес-релізі Центрального командування США.

Зазначається, що такі заходи здійснюватимуться відповідно до розпорядження президента США Дональда Трампа.

"Блокада буде застосовуватись неупереджено до суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включно зі всіма іранськими портами в Аравійській та Оманській затоках. Сили CENTCOM не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів", - пояснило Центрального командування США.

Додаткова інформація буде надана морякам комерційних суден через офіційне повідомлення до початку блокади.

Трамп наказав заблокувати Ормузьку протоку

За підсумками перемовин делегації із Вашингтона з представниками Ісламської Респубілки Іран у Пакистані глава американської держави Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади Ірану в Ормузькій протоці

За словами очільника Білого дому, таке рішення викликано небажанням іранської сторони відмовитися від шантажа трафіком через Ормузьку протоку, а також неготовністю іранців припинити збагачення урану задля бажаного ними отримання ядерної зброї.

Також Трамп доручив військовим "шукати та затримувати" кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану.

"Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі", — заявив він.

"Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали у протоках. Будь-який іранець, який стрілятиме по нас або по мирних суднах, відправиться до пекла! Іран краще за будь-кого знає, як покінчити із цією ситуацією, яка вже спустошила їхню країну", — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Іран не може повноцінно відновити судноплавство через Ормузьку протоку через нездатність оперативно виявити та знешкодити встановлені морські міни.