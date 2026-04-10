Трамп вимагає від Ірану не стягувати плату з танкерів за проходження Ормузькою протокою

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має відмовитися від стягнення плати з танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua,  відповідний допис очільник Білого дому опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Негайно припинити це

"З’являються повідомлення про те, що Іран стягує мито з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку – краще б цього не було, а якщо це дійсно так, то їм краще негайно припинити це робити!", - написав американський лідер. 

Трамп також опублікував іще один допис, у якому поскаржився на зупинку руху в протоці.

"Іран дуже погано, а хтось би сказав – ганебно виконує свої зобов'язання щодо пропуску нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, яку ми уклали!", - зауважив президент США. 

Як пише CNN, незважаючи на оголошення про припинення вогню у вівторок ввечері, яке, за словами Трампа, передбачало "повне і негайне" відкриття протоки, рух нафтових танкерів через цей важливий водний шлях досі практично закритий через відсутність чітких вказівок з боку Ірану.

Стягнення плати

9 квітня речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні повідомив, що судноплавні компанії мають сплачувати Ірану мито в криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Хоссейні зазначив, що кожен танкер, який проходить протоку, має надіслати владі електронного листа з інформацією про свій вантаж. Після цього Іран повідомить про розмір мита, яке слід сплатити в цифрових валютах.

«Після отримання електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам надається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції», — додав Хосейні.

8 квітня Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Автор:
Світлана Манько