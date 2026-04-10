Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,94

50,70

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп требует от Ирана не взимать плату с танкеров за прохождение по Ормузскому проливу

Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен отказаться от взимания платы с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, соответствующее сообщение глава Белого дома   опубликовал   в своей соцсети Truth Social.

Немедленно прекратить это

"Появляются сообщения о том, что Иран взимает таможенную пошлину с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - лучше бы этого не было, а если это действительно так, то им лучше немедленно прекратить это делать!", - написал американский лидер.

Трамп также   опубликовал   еще одно сообщение, в котором пожаловался на остановку движения в проливе.

"Иран очень плохо, а кто-то бы сказал – позорно выполняет свои обязательства по пропуску нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое мы заключили!", - заметил президент США.

Как пишет CNN, несмотря на объявление о прекращении огня во вторник вечером, которое, по словам Трампа, предполагало "полное и немедленное" открытие пролива, движение нефтяных танкеров через этот важный водный путь до сих пор практически закрыто из-за отсутствия четких указаний со стороны Ирана.

Взыскание платы

9 апреля представитель Иранского союза экспортеров нефти Хамид Хоссейни сообщил, что судоходные компании должны платить Ирану пошлину в криптовалюте за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Хоссейни отметил, что каждый танкер, проходящий пролив, должен направить властям электронное письмо с информацией о своем грузе. После этого Иран сообщит о размере пошлины, которую следует уплатить в цифровых валютах.

«После получения электронного письма и завершения Ираном оценке судам предоставляется несколько секунд для оплаты в биткоинах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций», — добавил Хосейни.

8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировку Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что США уже   « достигли и превысили все военные цели», а также   « значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Автор:
Светлана Манько