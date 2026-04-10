Трамп требует от Ирана не взимать плату с танкеров за прохождение по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен отказаться от взимания платы с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Немедленно прекратить это

"Появляются сообщения о том, что Иран взимает таможенную пошлину с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - лучше бы этого не было, а если это действительно так, то им лучше немедленно прекратить это делать!", - написал американский лидер.

Трамп также опубликовал еще одно сообщение, в котором пожаловался на остановку движения в проливе.

"Иран очень плохо, а кто-то бы сказал – позорно выполняет свои обязательства по пропуску нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое мы заключили!", - заметил президент США.

Как пишет CNN, несмотря на объявление о прекращении огня во вторник вечером, которое, по словам Трампа, предполагало "полное и немедленное" открытие пролива, движение нефтяных танкеров через этот важный водный путь до сих пор практически закрыто из-за отсутствия четких указаний со стороны Ирана.

Взыскание платы

9 апреля представитель Иранского союза экспортеров нефти Хамид Хоссейни сообщил, что судоходные компании должны платить Ирану пошлину в криптовалюте за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Хоссейни отметил, что каждый танкер, проходящий пролив, должен направить властям электронное письмо с информацией о своем грузе. После этого Иран сообщит о размере пошлины, которую следует уплатить в цифровых валютах.

«После получения электронного письма и завершения Ираном оценке судам предоставляется несколько секунд для оплаты в биткоинах, что гарантирует, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций», — добавил Хосейни.

8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировку Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что США уже « достигли и превысили все военные цели», а также « значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.