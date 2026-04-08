Иран и Оман хотят монетизировать транзит через Ормузский пролив

Ормузский пролив
Иран и Оман планируют ввести плату за проход по Ормузскому проливу

Иран и Оман планируют ввести плату за проход судов через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АР.

Как сообщил региональный чиновник, подобная инициатива является частью двухнедельного плана прекращения огня. Предполагается, что обе страны получат право взимать сборы с проходящих через пролив судов.

По его словам, Иран планирует направить полученные средства на восстановление инфраструктуры после боевых действий. В то же время, на что именно будут тратить средства Оман, пока не уточняется.

Ормузский пролив расположен в территориальных водах обоих государств, однако традиционно он считался международным водным путем, где проход судов был бесплатным. Введение платы может стать беспрецедентным шагом для глобального судоходства.

Участвовавший в переговорах источник сообщил об этих деталях на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят закрытый характер.

Отметим, страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов в обход Ормузского пролива из-за угрозы долгосрочного иранского контроля за ней.

Автор:
Татьяна Гойденко