Иран и Оман хотят монетизировать транзит через Ормузский пролив

Иран и Оман планируют ввести плату за проход судов через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Как сообщил региональный чиновник, подобная инициатива является частью двухнедельного плана прекращения огня. Предполагается, что обе страны получат право взимать сборы с проходящих через пролив судов.

По его словам, Иран планирует направить полученные средства на восстановление инфраструктуры после боевых действий. В то же время, на что именно будут тратить средства Оман, пока не уточняется.

Ормузский пролив расположен в территориальных водах обоих государств, однако традиционно он считался международным водным путем, где проход судов был бесплатным. Введение платы может стать беспрецедентным шагом для глобального судоходства.

Участвовавший в переговорах источник сообщил об этих деталях на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят закрытый характер.

Отметим, страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов в обход Ормузского пролива из-за угрозы долгосрочного иранского контроля за ней.