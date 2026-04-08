Іран і Оман хочуть монетизувати транзит через Ормузьку протоку

Іран та Оман планують запровадити плату за прохід Ормузькою протокою

Іран та Оман планують запровадити плату за прохід суден через Ормузька протока — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АР.

Як повідомив регіональний чиновник, така ініціатива є частиною двотижневого плану припинення вогню. Передбачається, що обидві країни отримають право стягувати збори з суден, які проходять через протоку.

За його словами, Іран планує спрямувати отримані кошти на відновлення інфраструктури після бойових дій. Водночас, на що саме витрачатиме кошти Оман, наразі не уточнюється.

Ормузька протока розташована в територіальних водах обох держав, однак традиційно вона вважалася міжнародним водним шляхом, де прохід суден був безкоштовним. Запровадження плати може стати безпрецедентним кроком для глобального судноплавства.

Джерело, яке брало участь у переговорах, повідомило про ці деталі на умовах анонімності, оскільки обговорення мають закритий характер.

Зауважимо, країни Перської затоки розглядають будівництво нових трубопроводів в обхід Ормузької протоки через загрозу довгострокового іранського контролю за нею.

Автор:
Тетяна Гойденко