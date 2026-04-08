Трамп погодився на двотижневе перемирʼя з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаки на Іран упродовж двох тижнів, якщо Тегеран відкриє Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social.

Погодився на перемирʼя

"На основі розмов із прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом і фельдмаршалом Асімом Муніром з Пакистану, під час яких вони попросили мене призупинити застосування руйнівної сили, що має бути застосована сьогодні ввечері проти Ірану, і за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на період двох тижнів. Це буде двостороннє припинення вогню!" – оголосив Трамп.

Президент США підкреслив, що причиною такого рішення є досягнення військових цілей в Ірані та просування в напрямку угоди щодо довгострокового миру з державою і миру на Близькому Сході.

"Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо, що вона є прийнятною основою для переговорів. Майже всі спірні моменти минулого були узгоджені між Сполученими Штатами та Іраном, але двотижневий період дасть змогу остаточно доопрацювати й укласти угоду", – підкреслив Трамп.

Повідомлення очільника Білого дому було опубліковано менш як за дві години до дедлайну, який він дав Ірану на відкриття Ормузької протоки. Раніше він заявляв, що інакше «ціла цивілізація загине сьогодні вночі».

За кілька годин до заяви Трампа прем'єр-міністр Пакистану — головного посередника у переговорах — Шахбаз Шаріф публічно попросив президента США відкласти дедлайн на два тижні, щоб досягти мирної угоди. Тоді ж Шариф попросив Іран відкрити Ормузьку протоку «як жест доброї волі».

Змусили США прийняти план

Влада Ірану підтвердила згоду на перемир'я. В офіційній заяві Тегерана йдеться, що країна «здобула велику перемогу і змусила злочинну Америку прийняти свій план із десяти пунктів».

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі в окремому повідомленні підтвердив, що протягом двох тижнів судна зможуть проходити через Ормузьку протоку за умови координації своїх дій із іранськими військовими.

Іранські державні ЗМІ також повідомили, що прямі переговори між Іраном та США розпочнуться 10 квітня у Пакистані. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що США обговорюють таку можливість, але наголосила, що із цього приводу варто дочекатися офіційних заяв Трампа.

The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників пише, що Тегеран прийняв пропозицію про припинення вогню "після відчайдушних дипломатичних зусиль Пакистану" та втручання Китаю, який в останній момент закликав Іран "проявити гнучкість".

Ізраїль, як пише CNN із посиланням на джерело, також приєднається до двотижневого перемир'я.

Блокада Ормузької протоки

Іран 28 лютого попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку,підскочила в 12 разів.