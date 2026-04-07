Морські перевізники знову підвищують ставки через кризу в Ормузькій протоці

Ставки морських перевезень зросли на 40% і можуть піднятися ще / Freepik

Світові морські перевізники, зокрема MSC, Maersk і CMA CGM, вдруге від початку конфлікту на Близькому Сході планують підвищити ставки на перевезення через здорожчання палива та ризики в районі Ормузької протоки. 

Морські гіганти підвищують тарифи

Після першого підвищення тарифи на морські перевезення цих компаній уже зросли приблизно на 40%. Очікуване нове подорожчання пов’язане насамперед із підвищенням вартості палива, що зумовлено зростанням ризиків для судноплавства в районі Ормузької протоки.

Водночас, як зазначають в "Укрзалізниці", частина великих морських перевізників і вантажовідправників виступає проти підвищення тарифів на залізничні перевезення, попри те, що їхня собівартість також залежить від цін на паливо. Більше того, вони заявляють про можливість відмови від транспортування вантажів залізницею у разі перегляду тарифів.

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.

Ольга Опенько