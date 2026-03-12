Лоукостери під тиском: зростання цін на авіапаливо б’є по прибутках перевізників

Різке зростання цін на авіаційне паливо на тлі війни на Близькому Сході створює серйозний тиск на авіакомпанії. Попри використання хеджування, багато перевізників змушені підвищувати тарифи, запроваджувати паливні надбавки та скорочувати рейси.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ціни на авіапаливо зростають швидше за нафту

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.

Багато авіакомпаній страхують ризики через хеджування цін на нафту, але це не гарантує повного захисту від подорожчання авіапалива. За словами фінансової директорки Cathay Pacific Ребекки Шарп, хеджування здійснюється переважно щодо сирої нафти, тоді як ціни на авіапаливо можуть зростати значно швидше.

Лоукости під найбільшим тиском

Частина великих авіакомпаній у США та Китаї взагалі не використовує хеджування, тому повністю залежить від коливань цін на паливо. Аналітики зазначають, що найбільше від зростання витрат страждають бюджетні перевізники, адже їхні пасажири найбільш чутливі до підвищення цін.

У Європі, де хеджування застосовується частіше, тривале підвищення цін на авіапаливо може суттєво вплинути на фінансові результати. За оцінками аналітиків, зростання цін на 10% може скоротити операційний прибуток Wizz Air до 31%, тоді як для Air France-KLM, Lufthansa, IAG та Ryanair можливі втрати становитимуть від 3% до 10%.

В Азії маржа переробки на авіапаливо різко збільшилася — до 144 доларів за барель на початку березня. Хоча пізніше вона знизилася, показник залишається незвично високим, що створює додатковий тиск на витрати авіаперевізників.

Авіакомпанії вже підвищують ціни на квитки

Навіть перевізники, які не виконують рейси на Близький Схід, відчувають наслідки подорожчання пального. Наприклад, Air New Zealand та Qantas, які значною мірою захеджували витрати на нафту, вже підвищили ціни на квитки, щоб зберегти прибутковість.

Експерти зазначають, що багато авіакомпаній не страхують ризики безпосередньо за авіапаливом, оскільки цей ринок значно менший і дорожчий для хеджування. Крім того, висока волатильність цін ускладнює прогнозування витрат у майбутньому.

Нагадаємо, через загострення конфлікту США та Ізраїлю з Іраном ціни на нафту перевищили $100 за барель. Це призвело до шаленого стрибка вартості авіаквитків: прямі рейси з Сеула до Лондона піднялися з $564 до $4 359 за тиждень. Одночасно акції авіакомпаній у світі різко впали.