Лоукостеры под давлением: рост цен на авиатопливо бьет по прибылям перевозчиков

Резкий рост цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке оказывает серьезное давление на авиакомпанию. Несмотря на использование хеджирования, многие перевозчики вынуждены повышать тарифы, вводить топливные надбавки и сокращать рейсы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Цены на авиатопливо растут быстрее нефти

После войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.

Многие авиакомпании страхуют риски из-за хеджирования цен на нефть, но это не гарантирует полной защиты от подорожания авиатоплива. По словам финансового директора Cathay Pacific Ребекки Шарп, хеджирование осуществляется преимущественно по сырой нефти, тогда как цены на авиатопливо могут расти значительно быстрее.

Лоукосты под наибольшим давлением

Часть крупных авиакомпаний в США и Китае вообще не использует хеджирование, потому полностью зависит от колебаний цен на топливо. Аналитики отмечают, что больше всего от роста расходов страдают бюджетные перевозчики, ведь их пассажиры наиболее чувствительны к повышению цен.

В Европе, где чаще всего хеджирование применяется, длительное повышение цен на авиатопливо может существенно повлиять на финансовые результаты. По оценкам аналитиков рост цен на 10% может сократить операционную прибыль Wizz Air до 31%, тогда как для Air France-KLM, Lufthansa, IAG и Ryanair возможные потери составят от 3% до 10%.

В Азии маржа переработки на авиатопливо резко увеличилась – до 144 долларов за баррель в начале марта. Хотя позже она снизилась, показатель остается необычно высоким, что создает дополнительное давление на расход авиаперевозчиков.

Авиакомпании уже повышают цены на билеты

Даже перевозчики, не выполняющие рейсы на Ближний Восток, испытывают последствия удорожания горючего. К примеру, Air New Zealand и Qantas, в значительной степени посещавшие расходы на нефть, уже повысили цены на билеты, чтобы сохранить доходность.

Эксперты отмечают, что многие авиакомпании не страхуют риски непосредственно по авиатопливу, поскольку этот рынок значительно меньше и дороже для хеджирования. Кроме того, высокая волатильность цен усложняет прогнозирование затрат в будущем.

Напомним, из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном цены на нефть превысили $100 за баррель. Это привело к бешеному скачку стоимости авиабилетов : прямые рейсы из Сеула в Лондон поднялись с $564 до $4 359 за неделю. Одновременно акции авиакомпаний в мире резко упали.