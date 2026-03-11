Запланована подія 2

Авиакомпании США переплатят $11 млрд за топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке

самолет Airbus A319-115
Стоимость авиатоплива в США выросла почти на 60% / Википедия

Четыре крупнейших американских авиакомпании рискуют заплатить дополнительно $11 млрд, потому что не заходили авиационное топливо на фоне войны в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале FT.

Цена на авиационное топливо в США выросла почти на 60% после закрытия Ормузского пролива .

Четыре крупных американских авиакомпании – American Airlines, United, Delta и Southwest – столкнутся с дополнительными расходами на топливо в размере $280 млн за каждую неделю при том, что цены на мировом рынке останутся на том же уровне.

Wizz Air, Ryanair и Lufthansa заходили более 80% своих покупок авиатоплива в следующем квартале. Европейские авиакомпании обычно хеджируют авиационное топливо, однако American Airlines, Delta и United отказались от этой практики около десяти лет назад. В компаниях считали, что в долгосрочной перспективе она обходится дороже потенциальной выгоды при резком росте цен.

Больше всего могут пострадать бюджетные перевозчики

Бюджетные американские авиакомпании, такие как Frontier и Spirit, обслуживают более чувствительных к ценам пассажиров, поэтому они, вероятно, более уязвимы для подорожания топлива, чем крупные перевозчики с большей долей премиальных и международных клиентов, отмечают аналитики.

Напомним, цена на авиационное топливо выросла почти до четырехлетнего максимума, поскольку война на Ближнем Востоке сокращает его поставки, нарушая авиасообщение по всему региону.

Автор:
Ольга Сичь