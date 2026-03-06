Цена на авиационное топливо достигла четырехлетнего максимума из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цена на авиационное топливо выросла почти до четырехлетнего максимума, поскольку война на Ближнем Востоке сокращает его поставки, нарушая авиасообщение по всему региону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Стоимость авиационного топлива в Северо-Западной Европе достигла самого высокого уровня с июня 2022 года, подскочив до 1416 долларов за тонну. По данным агентства Argus, только за последнюю неделю цена выросла на 71%.

Основной причиной удорожания стали сбои в Ормузском проливе, по которому в Европу поступает около 40% реактивного топлива.

Напряженность в регионе ограничила поставки как сырой нефти, так и готовых нефтепродуктов, что привело к дефициту и историческому росту ценовых премий по нефти марки Brent.

Логистический хаос

Боевые действия и закрытие воздушного пространства вынудили авиакомпании искать альтернативные маршруты и порты для дозаправки.

Аэропорт Маската в Омане стал одним из самых загруженных узлов региона, что привело к техническим задержкам и проблемам с наземным обслуживанием.

Из-за очередей на заправку некоторые операторы частных и чартерных самолетов переносят свою деятельность в Эр-Рияд или Каир. Это помогает избегать многочасовых задержек и пропусков слотов на вылет, что важно во время массовой репатриации пассажиров.

Авиакомпания Qatar Airways, приземленная с субботы из-за закрытия воздушного пространства, заявила в четверг, что начнет предлагать репатриационные рейсы из Маската в Лондон, Берлин, Копенгаген, Мадрид, Рим и Амстердам.

British Airways и Air France-KLM заявили, что у них есть достаточные запасы. Но в среду вечером лоукост-перевозчик Wizz Air заявил, что более высокие цены на топливо будут способствовать сокращению его прибыли на 50 миллионов евро, отчасти потому, что он не так защищен, как другие перевозчики.

Европа может пострадать больше всего

Лоукост-компании уже испытывают финансовый ущерб: авиакомпания Wizz Air прогнозирует сокращение прибыли на 50 миллионов евро из-за отсутствия долгосрочных контрактов на топливо по фиксированным ценам.

Эксперты отмечают, что Европа может пострадать больше всего из-за сокращения собственных нефтеперерабатывающих мощностей и высокой стоимости альтернативных поставок из Азии.

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.

2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.