Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна на авіаційне паливо сягнула чотирирічного максимуму через конфлікт на Близькому Сході

дозаправка літака в аеропорту
Європі загрожує дефіцит реактивного палива / Depositphotos

Ціна на авіаційне паливо зросла майже до чотирирічного максимуму, оскільки війна на Близькому Сході скорочує його постачання, порушуючи авіасполучення по всьому регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Вартість авіаційного палива в Північно-Західній Європі досягла найвищого рівня з червня 2022 року, підскочивши до 1416 доларів за тонну. За даними агентства Argus, лише за останній тиждень ціна зросла на 71%.

Основною причиною подорожчання стали збої в Ормузькій протоці, через яку до Європи надходить близько 40% реактивного палива.

Напруженість у регіоні обмежила постачання як сирої нафти, так і готових нафтопродуктів, що призвело до дефіциту та історичного зростання цінових премій відносно нафти марки Brent.

Логістичний хаос 

Бойові дії та закриття повітряного простору змусили авіакомпанії шукати альтернативні маршрути та порти для дозаправлення.

Аеропорт Маската в Омані став одним із найбільш завантажених вузлів регіону, що призвело до технічних затримок та проблем із наземним обслуговуванням.

Через черги на заправку деякі оператори приватних та чартерних літаків переносять свою діяльність до Ер-Ріяда або Каїра. Це допомагає уникати багатогодинних затримок та пропусків слотів на виліт, що критично важливо під час масової репатріації пасажирів.

Авіакомпанія Qatar Airways, яка була приземлена з суботи через закриття повітряного простору, заявила у четвер, що почне пропонувати репатріаційні рейси з Маската до Лондона, Берліна, Копенгагена, Мадрида, Рима та Амстердама.

British Airways та Air France-KLM заявили, що мають достатні запаси. Але в середу ввечері лоукост-перевізник Wizz Air заявив, що вищі ціни на паливо сприятимуть скороченню його прибутку на 50 мільйонів євро, частково тому, що він не такий захищений, як інші перевізники.   

 Європа може постраждати найбільше

Лоукост-компанії вже відчувають фінансові збитки: авіакомпанія Wizz Air прогнозує скорочення прибутку на 50 мільйонів євро через відсутність довгострокових контрактів на паливо за фіксованими цінами.

Експерти зазначають, що Європа може постраждати найбільше через скорочення власних нафтопереробних потужностей та високу вартість альтернативних постачань з Азії. 

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.

2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ВМС США можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності. 

Автор:
Тетяна Бесараб