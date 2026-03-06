Ціна на авіаційне паливо сягнула чотирирічного максимуму через конфлікт на Близькому Сході

Ціна на авіаційне паливо зросла майже до чотирирічного максимуму, оскільки війна на Близькому Сході скорочує його постачання, порушуючи авіасполучення по всьому регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Вартість авіаційного палива в Північно-Західній Європі досягла найвищого рівня з червня 2022 року, підскочивши до 1416 доларів за тонну. За даними агентства Argus, лише за останній тиждень ціна зросла на 71%.

Основною причиною подорожчання стали збої в Ормузькій протоці, через яку до Європи надходить близько 40% реактивного палива.

Напруженість у регіоні обмежила постачання як сирої нафти, так і готових нафтопродуктів, що призвело до дефіциту та історичного зростання цінових премій відносно нафти марки Brent.

Логістичний хаос

Бойові дії та закриття повітряного простору змусили авіакомпанії шукати альтернативні маршрути та порти для дозаправлення.

Аеропорт Маската в Омані став одним із найбільш завантажених вузлів регіону, що призвело до технічних затримок та проблем із наземним обслуговуванням.

Через черги на заправку деякі оператори приватних та чартерних літаків переносять свою діяльність до Ер-Ріяда або Каїра. Це допомагає уникати багатогодинних затримок та пропусків слотів на виліт, що критично важливо під час масової репатріації пасажирів.

Авіакомпанія Qatar Airways, яка була приземлена з суботи через закриття повітряного простору, заявила у четвер, що почне пропонувати репатріаційні рейси з Маската до Лондона, Берліна, Копенгагена, Мадрида, Рима та Амстердама.

British Airways та Air France-KLM заявили, що мають достатні запаси. Але в середу ввечері лоукост-перевізник Wizz Air заявив, що вищі ціни на паливо сприятимуть скороченню його прибутку на 50 мільйонів євро, частково тому, що він не такий захищений, як інші перевізники.

Європа може постраждати найбільше

Лоукост-компанії вже відчувають фінансові збитки: авіакомпанія Wizz Air прогнозує скорочення прибутку на 50 мільйонів євро через відсутність довгострокових контрактів на паливо за фіксованими цінами.

Експерти зазначають, що Європа може постраждати найбільше через скорочення власних нафтопереробних потужностей та високу вартість альтернативних постачань з Азії.

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.

2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ВМС США можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.