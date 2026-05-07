Українські водії фур зможуть їздити до Азербайджану без паперових дозволів: деталі нової угоди

Україна та Азербайджан офіційно переходять на цифровізацію у сфері міжнародних вантажних перевезень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу сторони підписали Меморандум про впровадження системи e-Permit, яка замінить традиційні паперові документи на електронні дозволи.

Для чого нова система

Впровадження єдиної цифрової системи дозволить перевізникам та водіям відмовитися від паперових бланків під час виконання міжнародних рейсів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час зустрічі з міністром транспорту Азербайджану Рашадом Набієвим підкреслив, що це рішення спрямоване на полегшення роботи тисяч логістичних компаній.

За словами Кулеби, перехід на e-Permit — це не просто зміна формату документа, а стратегічний крок від застарілої бюрократії до прозорих цифрових рішень. Наразі сторони вже розпочали розробку технічної бази для запуску системи.

Технічну та експертну підтримку цифровізації надасть проєкт "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), який впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ.

Олексій Кулеба та Рашад Набієв домовилися про цифровізацію вантажних перевезень. Фото: Мінрозвитку

Нагадаємо, Кабімін за ініціативи міністерства розвитку громад та територій ухвалив постанову, яка змінює порядок технічного контролю для міжнародних вантажних перевізників, що працюють за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).

Також 13 квітня Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження електронної товарно-транспортної накладної у внутрішніх вантажних перевезеннях. Документ передбачає системну цифровізацію ринку та перехід до повноцінного електронного документообігу в логістиці.