Цифровізація перевезень: як змінилися правила для міжобласних маршрутів

Перевізники, які працюють на міжобласних маршрутах на підставі старих паперових дозволів, можуть переоформити їх в електронний формат без зайвої бюрократії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Раніше цифрові документи видавалися виключно за результатами нових конкурсів. Тепер ця можливість доступна для всіх чинних маршрутів, яких в Україні налічується понад 3 900.

Оскільки дозвіл є базовим документом для легальної роботи, його перехід в онлайн значно спрощує адміністрування бізнесу.

Як працює механізм

Процедура оцифрування максимально спрощена і відбувається через особистий кабінет перевізника в системі "Шлях" (Укртрансбезпека):

Перевізник подає заявку на заміну паперового документа. Система автоматично генерує електронний дозвіл. Будь-які подальші зміни в маршруті чи графіку вносяться онлайн — без необхідності фізично подавати документи до міністерства.

Що дає електронний формат

Електронний дозвіл — це не просто копія паперу, а актуальна база даних. Він містить повну схему маршруту, розклад руху та актуальну інформацію про транспортні засоби.

Перші маршрути вже успішно протестували систему: цифрові документи отримали перевізники на напрямках Полтава-Прилуки (№679/680) та Бориспіль-Очаків-Чорноморська Коса (№7/8).

Нововведення дозволить мінімізувати корупційні ризики та уникнути помилок, пов’язаних із ручним опрацюванням документів. Для пасажирів це означає посилення контролю за дотриманням графіків та безпекою рейсів.

Нагадаємо, "Укртрансбезпека" у березні 2026 року припинила дію ліцензій у повному обсязі для 21 перевізника. Підставою стало наявне в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесення про державну реєстрацію припинення діяльності.