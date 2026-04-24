На ринку перевезень з’явилося 63 нових ліцензіати: найбільше у Львівській області та Києві

Державна служба України з безпеки на транспорті (“Укртрансбезпека”) за минулий тиждень видала 63 нові ліцензії перевізникам на здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Найбільшу активність продемонстрували Львівська область і місто Київ, де видано по 7 ліцензій. Далі йдуть Дніпропетровська область із 6 ліцензіями, а також Волинська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області — по 4 ліцензії.

Основними напрямами нових перевізників стали міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом, внутрішні пасажирські перевезення легковими авто на замовлення та робота в сегменті таксі.

Загалом видано 31 ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, 24 — на перевезення пасажирів на замовлення та 13 — у сегменті таксі.

Протягом тижня також припинено дію двох ліцензій відповідно до наказів від 15 та 17 квітня 2026 року.

За результатами ліцензійної діяльності до місцевих бюджетів надійшло 209 664 грн.

Серед регіональної структури нових ліцензій найбільш різноманітний перелік видів перевезень зафіксовано у місті Києві та Дніпропетровській області, де компанії отримали дозволи одразу в кількох сегментах — від таксі до міжнародної логістики та небезпечних вантажів.

"Укртрансбезпека" у березні 2026 року припинила дію ліцензій у повному обсязі для 21 перевізника. Підставою стало наявне в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесення про державну реєстрацію припинення діяльності.

Автор:
Тетяна Гойденко