"Укртрансбезпека" припинила ліцензії 81 перевізнику в Україні

Державна служба України з безпеки на транспорті у період з 9 по 13 лютого 2026 року повністю припинила дію ліцензій 81 перевізнику через наявність у ЄДР відомостей про припинення державної реєстрації. Лідером за кількістю припинених ліцензій стала Львівська область — 11 ліцензій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Ліцензії були припинені за різними видами перевезень: внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами, легковими автомобілями на замовлення, таксі, а також перевезення вантажів вантажними автомобілями, у тому числі небезпечних вантажів та відходів.

Серед регіонів лідером стала Львівська область — 11 припинених ліцензій. Волинська та Одеська області посіли друге місце — по 5 ліцензій. По 4 ліцензії припинено у Вінницькій, Київській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Крім того, інформація про окремих ліцензіатів у ЄКІС не актуалізована:

внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 6,

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 4,

внутрішні перевезення пасажирів автобусами — 5,

міжнародні перевезення пасажирів автобусами — 1.

Припинення ліцензій відбулося у 24 областях та місті Києві. Найбільше ліцензій було скасовано у Львівській, Волинській, Одеській, Вінницькій та Київській областях.

Дані накази стосуються перевізників, у яких у ЄДР зафіксовано відомості про припинення державної реєстрації, та спрямовані на приведення ліцензійного реєстру у відповідність до актуального стану.

Зауважимо, "Укртрансбезпека" у період з 13 по 17 жовтня 2025 року припинила повну дію ліцензій 481 перевізника, серед яких 480 фізичних осіб-підприємців та 1 юридична особа.