"Укртрансбезопасность" прекратила лицензии 81 перевозчику в Украине

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в период с 9 по 13 февраля 2026 полностью прекратила действие лицензий 81 перевозчику из-за наличия в ЕГР сведений о прекращении государственной регистрации. Лидером по количеству прекращенных лицензий стала Львовская область — 11 лицензий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Лицензии были прекращены по разным видам перевозок: внутренние и международные перевозки пассажиров автобусами, легковыми автомобилями по заказу, такси, а также перевозка грузов грузовыми автомобилями, в том числе опасных грузов и отходов.

Среди регионов лидером стала Львовская область - 11 прекращенных лицензий. Волынская и Одесская области заняли второе место – по 5 лицензий. По 4 лицензии прекращено в Винницкой, Киевской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Кроме того, информация об отдельных лицензиатах в ЕКИС не актуализирована:

внутренние перевозки пассажиров на такси - 6,

внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ — 4,

внутренние перевозки пассажиров автобусами - 5,

международные перевозки пассажиров автобусами - 1.

Прекращение лицензий произошло в 24 областях и городе Киеве. Больше лицензий было отменено во Львовской, Волынской, Одесской, Винницкой и Киевской областях.

Данные приказы касаются перевозчиков, у которых в ЕГР зафиксированы сведения о прекращении государственной регистрации и направлены на приведение лицензионного реестра в соответствие с актуальным состоянием.

Отметим, "Укртрансбезопасность" в период с 13 по 17 октября 2025 прекратила полное действие лицензий 481 перевозчика, среди которых 480 физических лиц-предпринимателей и 1 юридическое лицо.