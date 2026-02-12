Запланована подія 2

Еще 18 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики: список

водитель, грузовик
18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики. / Freepik

Комиссия по автомобильному транспорту 12 февраля определила 18 новых транспортных компаний, отвечающих критериям важного значения для национальной экономики. Общее количество субъектов с этим статусом на сегодня достигло 776 предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укртрансбезопасности".

К перечню критически важных предприятий добавлено:

  • ООО " Транссвит";
  • ООО " А ТЛ ";
  • ООО " Ива Транс";
  • ООО " Баскар";
  • ООО " Транс-Север";
  • ООО " Глобал Трейд Логистик+";
  • ООО " М ТК А ДР -Карго";
  • ООО " Магистраль - Транс";
  • ООО " Стоунгрейт";
  • ООО " Евро Транс Плюс";
  • ООО " Логистик Профсервис";
  • ООО " Дженерал Транс Альянс Логистик";
  • ООО " АВИ Групп";
  • ООО " Юаагро";
  • ООО " Виктория-Транс-Сервис";
  • ООО " АС- Транс Брок";
  • ООО " Кауфманн Украина";
  • ООО " Тур-Транс-Р".

Статус подтвердили следующие субъекты:

  • ООО " Транстон Логистик";
  • ООО " Альфа Групп 77";
  • ООО " В ФК Транс";  
  • ООО " Рубантранс";
  • ООО " Транспортная Компания " Трансфер";
  • ЧП " Виктория-Транс Украина";
  • ООО " Сатп 2302";
  • ООО " Элит-Авто Сервис".

Следующее рассмотрение документов и заседание Комиссии запланировано на 19 февраля 2026 года.

Напомним, 5 февраля 39 транспортных компаний получили статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта.

Автор:
Татьяна Ковальчук