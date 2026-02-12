- Категория
Еще 18 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики: список
Комиссия по автомобильному транспорту 12 февраля определила 18 новых транспортных компаний, отвечающих критериям важного значения для национальной экономики. Общее количество субъектов с этим статусом на сегодня достигло 776 предприятий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укртрансбезопасности".
К перечню критически важных предприятий добавлено:
- ООО " Транссвит";
- ООО " А ТЛ ";
- ООО " Ива Транс";
- ООО " Баскар";
- ООО " Транс-Север";
- ООО " Глобал Трейд Логистик+";
- ООО " М ТК А ДР -Карго";
- ООО " Магистраль - Транс";
- ООО " Стоунгрейт";
- ООО " Евро Транс Плюс";
- ООО " Логистик Профсервис";
- ООО " Дженерал Транс Альянс Логистик";
- ООО " АВИ Групп";
- ООО " Юаагро";
- ООО " Виктория-Транс-Сервис";
- ООО " АС- Транс Брок";
- ООО " Кауфманн Украина";
- ООО " Тур-Транс-Р".
Статус подтвердили следующие субъекты:
- ООО " Транстон Логистик";
- ООО " Альфа Групп 77";
- ООО " В ФК Транс";
- ООО " Рубантранс";
- ООО " Транспортная Компания " Трансфер";
- ЧП " Виктория-Транс Украина";
- ООО " Сатп 2302";
- ООО " Элит-Авто Сервис".
Следующее рассмотрение документов и заседание Комиссии запланировано на 19 февраля 2026 года.
Напомним, 5 февраля 39 транспортных компаний получили статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта.