Еще 18 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики: список

Комиссия по автомобильному транспорту 12 февраля определила 18 новых транспортных компаний, отвечающих критериям важного значения для национальной экономики. Общее количество субъектов с этим статусом на сегодня достигло 776 предприятий.

об этом сообщает прессслужба "Укртрансбезопасности".

К перечню критически важных предприятий добавлено:

ООО " Транссвит";

Транссвит"; ООО " А ТЛ ";

А "; ООО " Ива Транс";

Ива Транс"; ООО " Баскар";

Баскар"; ООО " Транс-Север";

Транс-Север"; ООО " Глобал Трейд Логистик+";

Глобал Трейд Логистик+"; ООО " М ТК А ДР -Карго";

М А -Карго"; ООО " Магистраль - Транс";

Магистраль - Транс"; ООО " Стоунгрейт";

Стоунгрейт"; ООО " Евро Транс Плюс";

Евро Транс Плюс"; ООО " Логистик Профсервис";

Логистик Профсервис"; ООО " Дженерал Транс Альянс Логистик";

Дженерал Транс Альянс Логистик"; ООО " АВИ Групп";

Групп"; ООО " Юаагро";

Юаагро"; ООО " Виктория-Транс-Сервис";

Виктория-Транс-Сервис"; ООО " АС- Транс Брок";

АС- Брок"; ООО " Кауфманн Украина";

Кауфманн Украина"; ООО " Тур-Транс-Р".

Статус подтвердили следующие субъекты:

ООО " Транстон Логистик";

Транстон Логистик"; ООО " Альфа Групп 77";

Альфа Групп 77"; ООО " В ФК Транс";

В Транс"; ООО " Рубантранс";

Рубантранс"; ООО " Транспортная Компания " Трансфер";

Транспортная Компания Трансфер"; ЧП " Виктория-Транс Украина";

Виктория-Транс Украина"; ООО " Сатп 2302";

Сатп 2302"; ООО " Элит-Авто Сервис".

Следующее рассмотрение документов и заседание Комиссии запланировано на 19 февраля 2026 года.

Напомним, 5 февраля 39 транспортных компаний получили статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта.